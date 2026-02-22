最近ハワイで増えてきているのが、外からでは中の様子がわからなかったり、大きな看板がなかったりする、いわゆる「スピーク・イージー」な隠れ家バー。ホノルル・ダウンタウンで人気だったカクテルバー「ザ・レイ・スタンド」もそんな流れを組んだ、“知る人ぞ知る人気バー”でした。

ローカルのファンに惜しまれつつクローズした「ザ・レイ・スタンド」でしたが、2025年5月、ワイキキにオープンして大きな話題に！ 場所は「ローマー・ハウス・ワイキキ」内。ホテルのエントランスを入って左手、シックなアーチ型の入口を目指します。

一歩店内に入ると、そこは別世界。ピンクやグリーンのネオンが輝く独特の雰囲気は、トロピカルでレトロシックな魅力に満ちています。ミッドセンチュリーのエッセンスを感じさせる洗練されたバーには、カウンター席のほかにくつろげるラウンジ席もあり、シックに楽しみたい夜にもぴったりです。

適度に照明を落とした落ち着いた空間に、ネオンサインやアートなどがセンスよくディスプレイされているのも心地いい。雑誌の中の数ページがドリンクメニューになっている仕掛けも楽しいのですよ。

ダウンタウンで愛されていたマチュアな雰囲気はそのままに、旅行者がアクセスしやすいワイキキにオープンしてくれたのはありがたい。毎日17時のオープンとともにゲストが集まりはじめ、深夜まで思い思いのスタイルで過ごしています。



手前から「クリフトンズ・カース」（$21）、「ラブ・アップ・オン・マイ・ベリー」（$17）

「ザ・レイ・スタンド・ワイキキ」のドリンクメニューは、「ブルームス（カクテル）」「バーク（ビール＆ショット）」「ホップ・バイン（ビール）」「グレープ・バイン（ワイン）」などのセレクションがあります。

ぜひ試したいのが、「ブルームス」のメニューにあるクラフトカクテルたち。どれもカラフルで味はもちろん視覚でも楽しむことができます。トロピカルなココナツ風味のカクテルや、ハワイ産のラムや地元のフルーツを使ったものなど、こだわりもたっぷりです。

バーカウンターに座り、軽やかにシェイカーを振るバーテンダーの技を間近で見るのも一興。それぞれのカクテルやネーミングに物語が秘められているそうなので、そんな話を聞きながら味わうのも楽しみのひとつです。

「スマッシュバーガー・スライダーズ」3個セット（$25）

カクテルやビールに合わせたい「ププ（おつまみ）」メニューも見逃せません。大きすぎずさくっと食べられる、スマッシュバーガータイプのスライダーは味わい豊かでおすすめ！

「ゲイシャロール」（$23）

また、カラフルなロールスシ（巻き寿司）は、「ゴジラロール」や「ゲイシャロール」などのネーミングがユニーク。写真の「ゲイシャロール」は、シュリンプ天ぷらを中心にマグロで巻かれた巻き寿司です。

スパイシーマヨネーズとちょっと甘めのソースが絡まって、味わい深い一皿。日本ではあまり見ない、アメリカンな（というかハワイらしい）お寿司にも、ぜひ挑戦してみてくださいね。

ハワイならではのププをつまみながら、ユニークなカクテルでゆるりと楽しむワイキキの夜。毎日23時まで（金・土曜は24時まで）営業しているので、ディナーの後の一杯にもぜひ！



「ここは、単なるおしゃれなバーではない」と語るのは、共同創業者のタラ・カナニ・シモオカ氏とライアン・カレイ・ツジ氏です。「ハワイの伝統や未来を祝福し、みんなが集える場所を作りたかった。ローカルにも旅行者にも、“Get Lei’d”（レイをかけよう）という、ハワイならではの体験を感じてほしい」というコンセプトのもと、ワイキキへ移転 にオープンしたバーなのです。だからこそ、騒がしすぎず、でも静かすぎない、心地よい熱量が感じられるのでしょうね。

そもそも「ローマー・ハウス・ワイキキ」は、ローカルらしい雰囲気とブティックホテルの上質さを兼ね備えた「アイランド・クラブハウス」（街の憩いのクラブハウス）をコンセプトにした大人が楽しめるホテル。これまでとは一味違う、新しいワイキキの夜の過ごし方を、ぜひ体感してみてください。ちなみに、人気のバーなので、事前に予約しておくことを強くおすすめします。



ダウンタウンにあった時代から、生花のレイを販売しているのもこちらの特徴。ホテルのロビーにあるクーラーボックスの中には、ハワイでも入手困難な個性的なレイが並んでいます。レイメイカーのこだわりにより、ハワイ産の植物以外は使わないというフレッシュで美しいレイは、ガラス越しに見るだけでも幸せな気持ちになります。

ハワイの人々にとって、レイは生活に根ざしたとても大切な存在。お祝いにも、お礼にも、挨拶にも、お別れの際にも、レイを贈り合うカルチャーが根強いのですよね。

バーやホテルに滞在しなくても、こちらのレイを購入することは可能。もし特別な人へ贈るレイをワイキキで探すことがあったら、チェックしてみてくださいね。



■ザ・レイ・スタンド・ワイキキ

住所：ローマー・ハウス・ワイキキ内

TEL：808-795-8012

営業時間：17〜23時（金・土曜は〜24時）

定休日：なし



