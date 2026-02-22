東京大学が「合格基準が不透明な推薦システム」にこだわるワケ。「関東のお金持ちばっかり問題」解決の一手となるか
―［貧困東大生・布施川天馬］―
2026年2月11日、衝撃的なニュースが受験業界を駆け巡りました。
その日に発表された東大推薦入試の合格者に、「合格確実」とされたある学生の受験番号がなかったためでした。
その学生は、日本でも数十年にひとりいるかいないかというレベルの、非常に高い実績を携えたにもかかわらず、東大推薦では選ばれなかったのです。
Xを中心とするインターネット上では議論が紛糾。特に、理系学生や理系出身者らは猛反発し、「東大推薦に価値はない」とまで言わしめるほどに。
確かに、圧倒的な実績を携えた学生が合格できなかった今回の騒動は、私にとっても非常にショッキングでした。
私自身、昨年より東大入試を様々な観点から研究しており、東大推薦に関する研究調査も行っていたためです。
ただ、一方で、「東大推薦の選抜機構は、おそらく正常に機能している」と判断できるような要素もあったように感じます。
昨今の大学は一般入試の割合が50%程にとどまっており、恐らく今後は推薦入試がより勢いを増すと予想されますが、今回は「推薦入試システムと選抜機構」について、独自調査を基に明らかになった内容を基に、私の予想も踏まえてお伝えします。
◆推薦と一般の違い
推薦と一般入試で大きく異なるのは、選抜システムです。
従来のペーパーテストで振り分ける一般入試に対して、推薦では書類審査及び面接を中心とします。
非常に単純な違いですが、これこそが、今回の議論を複雑化させた諸悪の根源といえるでしょう。
一般入試の場合は合格・不合格の基準やその理由が誰の目にも明らかな形でわかる透明性を保持しているのに対して、推薦入試は基準も理由もすべてが不透明であるからです。
つまり、一般入試で東大に入りたければ、共通テストと二次試験を合わせた550点の内、志望先に寄りますがおおよそ350〜400点を取れば合格できることが、傾向から判明しています。
採点結果は希望者全員に送られてきますし、合格最低点や合格者平均点なども公開されるため、合否の理由は誰の目から見ても明確です。
一方で、推薦入試の場合、「書類審査」と「共通テスト点数」および「総合評価」の三つの情報しか明かされません。
共通テスト点数はさておき、書類審査と総合評価はA〜Eの5段階で示され、A・B判定の場合は合格、C以下の場合は不合格とされます。
問題は、A・B判定の学生とC〜E判定の学生で、いったい何がどう異なったから差が着いたのか、明らかにされない点でしょう。
一般入試組なら「数学でコケたから差がついたのだな」とか「英語で点数を稼いだから受かったのだな」とか、自分の点数と平均点から敗因・勝因をある程度分析できます。
しかし、評価が数値化されていない推薦組は、勝っても負けてもその理由がわからないのです。
だからこそ、今回のような謎の不合格が起きることも例年ありますし、逆に合格した学生も「なんで優秀な別の学生を差し置いて自分が？」と首をかしげるようなことすらも起きている。
学生が大きく振り回されているといっても過言ではありません。
◆推薦システムの“真の狙い”を予想
では、批判や抗議の声をあげれば、このシステムは変わるのか？
ここから先は私の完全な予想となりますが、おそらくどれほど抗議を重ねても、変わることはないでしょう。
なぜならば、不透明化こそが今回の目的であろうと私は考えているからです。
東京大学は日本最高クラスの大学でありながら、やはり東京の大学であるからか、関東圏の学生が数多く通っています。
その割合は、昨年時点で60%を突破しており、近々70%以上が関東圏の学生となることが予想されるほど。
