お顔だけは部屋の中、体には雪が降り積もって…。中途半端な体勢で寛いでいたというバーニーズさん。どうしてなのかと思っていたら、判明した可愛すぎる理由が話題になっているのです。

飼い主さんを参らせてしまった『折衷案』を捉えた光景は記事執筆時点で460万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられることとなりました。

部屋の中に『顔だけ入れて過ごす』大型犬

Xアカウント『@BOSSboss_BMD』に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグ「ボス」くんのお姿。

とにかく『雪』が大好きだというボスくんは、雪の季節には多くの時間をバルコニーで過ごすのだそう。

寒くないのかな…と心配になってしまうほどですが、どれだけ雪が降り積もろうとも、断固としてお部屋に入ってこない日もあるのだとか。

判明した『可愛すぎる理由』に大反響

しかし、最近は『半分室内』で過ごすことが増えていたというボスくん。体は雪の積もったバルコニー、お顔だけをお部屋の中に入れて過ごしているのだといいます。

なぜそんな中途半端なところに居るのか…その理由が遂に判明したのだそう。

どうやらボスくんは、

『雪が降っている外にいたいし、加えて外で撫でてもらいたい』

↓

『でも人間は外に出てこない（寒いから）』

↓

『仕方ないから入り口付近にいるか、これなら家の中から撫でられるだろう』

と、考えられた模様。

あくまでも飼い主さんを思っての行動であり、ボスくんが悩みに悩んだ末に出した折衷案だったようです。つまり、飼い主さんに与えられた選択肢は、『窓を開けておく』か『外に出るか』の2つで、寒さから逃れることはできなさそうですね。

『大好き』を両立させたい、健気なボスくんのお姿は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「なんて優しい」「甘えん坊具合と怠け者具合のミックスが最高」「人間が外に出ると寒いし、風邪引いちゃうと大変って思ってるジェントル」「可愛すぎてｗｗ」「極めて合理的」など多くのコメントが寄せられています。

きょとん顔が可愛すぎる…！甘えん坊な男の子♡

2021年12月生まれのボスくんは、甘えん坊でマイペースな男の子。きょとん顔で飼い主さんを見つめるそのお姿は、まるで赤ちゃんのようで立派なお姿とのギャップがとっても愛くるしいのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすボスくんのお姿は日々多くのユーザーにバーニーズマウンテンドッグの魅力やたくさんの癒し、笑顔を届けています。

