【ネタバレ注意】『リブート』ラスボスは菊池だった？合六の妻・吹石一恵の登場が示唆する裏組織の構造

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第５話ドラマ考察 ラスボスの正体解明 吹石一恵 は合六の妻！最終回結末予想！ TBS日曜劇場 最新」を公開した。



日曜劇場『リブート』において、裏組織の幹部である合六亘（北村有起哉）は真のトップではなく、その背後にさらに強大な権力者が存在するという考察を展開。合六が裏稼業に手を染める動機や、真の「ラスボス」の正体に迫った。



動画ではまず、合六を演じる北村のインタビュー記事に着目した。「良い人でも悪い人でもない」という発言や、表向きは有能な実業家でありながら裏組織を動かしている点に触れ、何らかの理由で「そうせざるを得なかった背景」があるのではないかと推測する。

その理由を裏付ける要素として挙げられたのが、第6話から登場する合六の妻・陽子（吹石一恵）と二人の子供の存在だ。家庭を守るために、合六は意に反して裏の仕事に従事し、リスクを冒して組織を動かしている可能性があると指摘した。



さらに、真の「ラスボス」候補として、ドランクドラゴンの塚地武雅演じる菊池の名を挙げた。これまで合六が作った食事を食べるだけの存在として描かれてきた菊池だが、実は合六を監視する立場、あるいは「もっと大きな組織、もしくは権力を持った人間」である可能性を示唆。「近くで合六の一挙手一投足を見ているのではないか」と、独自の視点で違和感を語った。



トケル氏は、合六の組織が警察の「別班」のような潜入捜査組織である可能性や、マチ（上野鈴華）や寄居（藤田ハル）といった若者たちとの関係性にも言及。今後の展開で組織の全貌と真の黒幕が暴かれることへの期待を寄せ、解説を締めくくった。