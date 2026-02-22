ゴルフのスライス原因は？右に曲がる理由と簡単な直し方

ゴルフにおけるスライスは、多くのアマチュアゴルファーが悩むミスのひとつです。スライスをしっかり理解し対策することが、スコアアップの第一歩です。

今回は、スライスが起こる原因とその対処法、適切なクラブの選び方を解説します。

ゴルフにおけるスライスとは？

スライスを理解することは、ゴルフスキルの向上に直結します。初心者から上級者まで、スライスの解消はスコアアップのカギとなります。スライスを克服して、ラウンド中のストレスを軽減させていきましょう。

スライスとは？

スライスとは、右打ちの時にボールが大きく右に曲がるショットのことを指します。左打ちの場合は左へ曲がります。ドライバーショットで出やすく、多くのアマチュアゴルファーが悩んでいます。

スライスのミスが発生すると、狙った方向に飛んでいかずにOBしたり、飛距離が出なかったりと、スコア面に大きく影響します。

スライスの原因

スライスは、クラブフェースがボールに対して開いて当たることにより発生します。これは、打ち急ぎやウィークグリップによって起こりやすいです。また、アウトサイドイン軌道でもボールに右回転がかかるので、スライスになってしまいやすいです。これにより、ボールに右方向へのスピンがかか、右へ曲がる軌道を描きます。

初心者は、このメカニズムを理解することで、スライスの発生を防ぐことができます。

スライスの種類

スライスには様々な種類がありますが、主に押し出しスライス（プッシュスライス）と引っ掛けスライス（プルスライス）の2つに分けられます。それぞれの特徴を理解し、適切な対策を講じましょう。

スライスの種類を理解することは、スイングの特性を把握し、効果的な練習方法を見つけるための重要なステップです。自分のスイングの癖を理解して、自分にあうスライス改善方法を試していきましょう。

押し出しスライスと引っ掛けスライスの違い

押し出しスライス（プッシュスライス）：ボールが右に出て、さらに右に曲がる

引っ掛けスライス（プルスライス）：ボールが左に飛び出した後、右に曲がる

プッシュスライスはフェースが大きく開いていること、プルスライスはアウトサイドイン軌道になっていることが主な原因と言われています。これらの違いを理解し、それぞれのスライスに対して具体的な練習方法を取り入れることで、スライスの頻度を減少させることができます。

スライスを打たないための練習法

スライスを防ぐためには、日々の練習が欠かせません。自宅での簡単なドリルや、練習場でのトレーニングの積み重ねがスライスを防ぐカギになります。

自宅でできるスライス矯正練習

自宅でできる練習として、鏡の前でのスイングチェックを行いましょう。正しいスイングフォームを身につけることで、アウトサイドイン軌道を修正し、スライスを予防できます。

また、グリップの確認も有効です。フェースの開きの原因がウィークグリップの場合があるので、ストロンググリップを意識してみましょう。

初心者向けのスライス矯正トレーニング

初心者は、スイングの基礎を固めるためのトレーニングに注力しましょう。特に、ハーフスイングでのフェースコントロールを習得する練習が効果的です。

ハーフスイングを通じて、フェースコントロールの技術を身につけることが、スライスの予防に繋がります。フェースコントロールを習得することで、スコアアップを目指すことができます。

練習場での効果的なスライス対策

練習場では、アウトサイドインの軌道を矯正するため、ティーを使ったバックスイング練習や、スイングプレーンを意識したドリルを取り入れましょう。練習場での対策は、スライスの改善に大きな影響を与えます。ティーを用いた練習は、スイングの軌道を確認するための有効な手段です。

ラウンド直前にできる簡単ドリル！４大ミスを防いで100切りを目指そう

女子プロが教える“飛ぶ構え”！スライスを防いで大きく飛ばす

初・中級者にオススメ！スライス、プッシュアウトを防ぐにはスパットを設定し目標を見ない！

右足を引いて打つとスライスしない！女子プロがアイアンの練習法をレッスン

スライスしないクラブの選び方

適切なクラブ選びは、スライスを防ぐための重要な要素です。初心者には、特に寛容性の高いクラブがおすすめです。自分に合ったクラブを選ぶことで、スイングの安定性が向上し、スライスのリスクを軽減できます。

初心者におすすめのクラブ選び

初心者には、シャフトの柔らかさやフェースの大きさが合ったクラブを選ぶことがスライス防止に役立ちます。特に、ドライバー選びは慎重に行いましょう。スライスに悩むビギナーゴルファーは、クラブ選びがスライスを防ぐための重要なステップになります。柔らかいシャフトと広いフェースのクラブを選び、スイングの安定性を高めてスライスの発生を防ぎましょう。

スライスを防ぐクラブの特徴

スライスを防ぐためには、重心が深く、フェース角が調整可能なクラブが理想的です。これにより、スライスのリスクを軽減できます。調整可能なフェース角は、スイングの精度を高め、スライスの発生を抑える効果を持っています。

クラブ選びは、スライスの改善を実現するための重要なステップです。スライスを防ぐクラブの特徴を理解することで、スイングの安定性を向上させ、スコアアップを目指すことができます。

ウワサの“QUANTUM”を徹底試打！ 三層フェースのドライバーは衝撃！ 「次世代のスピードを感じた」

「飛んで曲がらない」とウワサのドライバーを、あの “ド派手プロ” が試打レビュー！

飛びの秘密を大公開！つるやの最新クラブを今野一哉が試打解説

「1球目からナイスショット」鹿又が絶賛！HONMAの新モデルは前作と何が変わった？

まとめ

スライスを解消することは、スコアアップに直結します。適切な練習法やクラブ選びをすることで、ススライスは改善していきます。今回紹介したレッスンやクラブの選び方を参考に、実践してみてくださいね。