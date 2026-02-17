ケインが今季リーグ28点目! 伊藤洋輝が途中出場の首位バイエルン、堂安律スタメンのフランクフルトに3-2で勝利
[2.21 ブンデスリーガ第23節 バイエルン 3-2 フランクフルト]
ブンデスリーガ第23節が21日に行われ、首位バイエルンはホームで7位フランクフルトに3-2で勝利した。これでリーグ戦3連勝。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は後半5分に途中出場した。フランクフルトではスタメン出場のMF堂安律が後半15分までプレー。ベンチ入りしたDF小杉啓太に出番はなかった。
バイエルンは前半16分に先制。左CKの流れからペナルティアーク内のMFアレクサンダル・パブロビッチがこぼれ球に反応し、左足でシュートを放つ。GKカウア・サントスに触られながらもゴール右に決まり、1-0とした。
前半20分には右CKからキッカーのMFマイケル・オリーズが左足でクロスを送り、ニアに入ったDFヨシプ・スタニシッチがバックヘッドで流す。これをFWハリー・ケインが頭で押し込み、リーグ戦4試合連発となる今季27ゴール目を挙げた。
その後、フランクフルトもペースをつかみかけるが、後半23分にバイエルンのエースが断ち切る。高い位置でのプレッシャーからMFヨシュア・キミッヒがワンタッチでつなぎ、受けたケインが左足で巻いたミドルシュート。ゴール左に沈め、今季リーグ戦28点目とした。
しかし、後半28分に自陣ペナルティエリア内まで守備に戻ったケインがクリアを試みた際、接触したMFオスカー・ホイルンドが転倒。VARを経てフランクフルトにPKが与えられ、同32分にキッカーのFWヨナタン・ブルカルトが決めた。
さらに後半41分、フランクフルトのハイプレスからFWアルノー・カリムエンドがネットを揺らし、1点差に迫る。それでもバイエルンがリードを守り切り、3-2で試合を終えた。
