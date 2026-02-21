¥Þ¥Þ¤¬µï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¸¤¢ªÆÍÁ³¥Þ¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÉ½¾ð¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ù¤¬200ËüºÆÀ¸¡Ö¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤Î´é£÷¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹£÷¡×
¥Þ¥Þ¤¬µï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¡×¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë¸¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥Þ¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉ½¾ð¤ÎÉ¿ÊÑ¡×¤Ö¤ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç200Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤Î´é£÷¡×¡Ö¿Í´ÖÌ£¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Þ¥Þ¤¬µï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¸¤¢ªÆÍÁ³¥Þ¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÉ½¾ð¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ù¡Û
ºô¤ò³ú¤ó¤Ç¥¤¥¿¥º¥éÃæ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömamemame_shibashiba¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬µï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¡×¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¥Þ¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Î¼Æ¸¤¤ÎÃË¤Î»Ò¡ÖÆ¦½õ¡×¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æºô¤ò¥¬¥¸¥¬¥¸¤È³ú¤à¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¡×¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÆ¦½õ¤¯¤ó¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆ¦¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï±³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Æ¦½õ¤¯¤ó¤ÏÀ¹Âç¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤¬Íè¤¿
Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢Æ¦½õ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥¬¥¸¥¬¥¸¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡©¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËµÞ¤Ëºô¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾×·â¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Î©¤Ã¤Æºô¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¥Õ¥êー¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¹¤«¤µ¤ºÌ¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ¦¤Á¤ã¤ó¤¬³ú¤ó¤Ç¤Þ¤¹ー¡ª¡×¤È¥¤¥¿¥º¥é¤ò¥Þ¥Þ¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¥ï¥¥¥ï¥¥¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÆ¦½õ¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èï¤»µ¤Ì£¤Ë¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö¤Àー¤á¡ª¡ª¡×¤È¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°ÇÔ¡Ä
¡Ö¹ð¤²¸ý¤·¤ä¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë°ì½Ö²£¤ò¸þ¤¤¤¿Æ¦½õ¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ÑÇ°¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¥¯¥¥¥ó¡×¤È¤«¤è¤ï¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤ªºÂ¤ê¡£¥Þ¥Þ¤Î¶¯¤µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ¦½õ¤¯¤ó¤Ï´°ÇÔ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö½ª¤ï¤ê¡ª¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÍÁ³¡ÖÎÉ¤¤»Ò¡×¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤¿Æ¦½õ¤¯¤ó¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ¦½õ¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤Î´é£÷¡×¡Ö¿Í´ÖÌ£¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤£÷¡×¡Ö¤¹¤°¥¯¥¥¥ó¡Ä¤Ã¤ÆÄü¤á¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦½õ¤¯¤ó¤ÎÌû²÷¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömamemame_shibashiba¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömamemame_shibashiba¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§nagai
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£