¤ï¤ó¤³3É¤¤Î¶Ã¤¤Î¤ª»¶ÊâÉ÷·Ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç12Ëü1000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¤¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¦w¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»¶Êâ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê(¾Ð)¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§»¶ÊâÃæ¤Î¸¤3É¤¤¬¡ØÁ´°÷µ¢ÂðµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù·ë²Ì¢ª¼«Å¾¼Ö¤Ç¡Ä»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
Í§Ã£¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¢ö
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤Á¤´¤á·»Äï¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤Î¡Ø¤ª¤â¤Á¡Ù¤¯¤ó¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¤Î¡Ø¤ª¤³¤á¡Ù¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¼Â²È¤Î¤ï¤ó¤³¡Ø¾®½Õ¡Ù¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¤¥ó¥É¥¢¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£3É¤¤Ç¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥«¥´¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤ÏÂç¤Î¾è¤êÊª¹¥¤¡ª¡ª¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤¯¤óÀìÍÑ¤Î¾è¤êÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Á°¸å¤Ë¥«¥´¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÁª¤Ó¡¢¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤¬µ¢ÂðµñÈÝ
¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¥«¥´¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3É¤¤Î¤ª»¶Êâ¤Ï½çÄ´¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤ÎÂ¼è¤ê¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Æ»Ã¼¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹´¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸å¤í¤Î¥«¥´¤Ë¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á°¥«¥´¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ª»¶Êâ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¡ª¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤ª¤³¤á¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÖËÍ¤â¡ª¡ª¡×¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢Á´°÷¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ª¡ª¤ª»¶Êâ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«3É¤¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°¥«¥´¤Ë¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¡¢¸å¤í¤Î¥«¥´¤Ë¤ª¤³¤á¤¯¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤Ï±¿Å¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ñ¤¬¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥µー¥«¥¹ÃÄ¤Î¤è¤¦¡ª¡ªÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤â¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°Â¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ö´·¤ì¤Æ¤ë´¶¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤ª»¶Êâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3É¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¢ö
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Þ¤·¤¿´é¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö»¶Êâ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤À¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤Á¤´¤á·»Äï¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¡õ¤ª¤³¤á¤¯¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤Á¤´¤á·»Äï¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£