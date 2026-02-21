Éé½ý¤·¤¿Æü¤Î´Ý¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø¡ÄÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÏÆîÌî¡¢±óÆ£¹Ò¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¤ë¡ÖÈà¤é¤â¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛEASTÂè3Àá ÀîºêF 1-2 FCÅìµþ UÅù¡¹ÎÏ]
¡¡º£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤ÎDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ïº¸SB¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÀÁö¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎMF²ÈÄ¹¾¼Çî¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤â¤ËÄ¹¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡£40¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ç40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬¡ÖÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ëÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï11.336km¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¿ô¤â19²ó¡£²Ì´º¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¤¤ÁÁá¤¯¼«¿Ø¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤è¤ëPKÀï¤Ç2ÅÙ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿FCÅìµþ¤Î¡È½éÇòÀ±¡É¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÄ¹Í§¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬º¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î¤Ë¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤âº£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£±óÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ø²æ¤Î¶ñ¹ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤º¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿2¿Í¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£¡ÖÂó¼Â¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ò¤â¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤â¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¿´ÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò³§¤µ¤ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡º£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤ÎDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ïº¸SB¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÀÁö¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎMF²ÈÄ¹¾¼Çî¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤â¤ËÄ¹¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡£40¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÄ¹Í§¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬º¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î¤Ë¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤âº£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£±óÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ø²æ¤Î¶ñ¹ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤º¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿2¿Í¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£¡ÖÂó¼Â¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ò¤â¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤â¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¿´ÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò³§¤µ¤ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)