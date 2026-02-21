WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤»¸¤¡×¤Ê¤Î¤« Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤¬1¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂàÍ½ÁÛ...ÂæÏÑÂåÉ½²¼²ó¤ë¡ÖÉ¾²Á¡×¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¾×·â
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯2·î20Æü¡¢3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤¿WBC¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í½ÁÛ¤Ï¡¢1°Ì¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¡¢2°Ì¡¦ÆüËÜ¡¢3°Ì¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ömlb.com¡×¤Ï20Æü¡¢WBC¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ£É¾¤òÉÕ¤±¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£5¥Á¡¼¥à¤¬A¤«¤éD¤ÎÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¦¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×¡¼¥ëA¤Ï¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡£¥×¡¼¥ëB¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¥×¡¼¥ëC¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ¡£¥×¡¼¥ëD¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡£
Í½ÁÛ¤Ï¡¢1°Ì¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¡¢2°Ì¡¦ÆüËÜ¡¢3°Ì¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢4°Ì¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢5°Ì¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÈÂ³¤¯¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Î¥¢¥¸¥¢Àª¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬8°Ì¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ò8°Ì¤È¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬1°Ì¡¢ÂæÏÑ¤¬2°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤«¤Þ¤»¸¤¡©MLB.com¾×·âÍ½ÁÛ¡ª¡ØÂæÏÑ¤¬¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡Ù...WBCÍ¥¾¡Í½ÁÛ½ç°Ì¡¢ÂæÏÑ¤è¤ê²¼¤À¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö²½¤·¤¿¡£
¡Ö½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤òÉ¬¤ºÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤è¤êÂæÏÑ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£18Ç¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¥ó¥¢¥¸¥¢Âç²ñ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂæÏÑ¤È6ÅÙÂÐÀï¤·¡¢2¾¡4ÇÔ¤ÈÎôÀª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤òÉ¬¤ºÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢WBC¤Ç¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ä¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤È¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀïÎÏ¤¬·ç¤±¤ëÃæ¡¢²Æì¤ÇÄ´À°Ãæ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢20Æü¤Ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï7¥¤¥ó¥°À©¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¼çÎÏ¤¬·ç¤±¡Ö1.5·³¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Âç²ñ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢3·î5Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Á¥§¥³¤òÁê¼ê¤Ë½éÀï¤ËÎ×¤à¡£
