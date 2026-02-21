¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â¡¢³«±à25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼
© Disney
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×
2026Ç¯¤Ë³«±à25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¤¬2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤â2026Ç¯4·î8Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È
© Disney
²Á³Ê¡§3,000±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯5·î19Æü
Äó¶¡»þ´Ö¡§12:00¡Á19:00¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥é¥¤¥Á¡¼¥à¡¼¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¹ÈÃã
¢¨¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ¥Àè°ÆÆâ¤Î¼õÉÕ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¡×¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï90Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥é¥¤¥Á¡¼¥à¡¼¥¹¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¥à¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥à¡¼¥¹¤Ï¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥é¥¤¥Á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î»Ñ¤â¡ª
¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È
© Disney
²Á³Ê¡§7,500±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯5·î31Æü
Äó¶¡»þ´Ö¡§15:00¡Á19:30¥µ¥é¥À
¡¦ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À¥¹¡¼¥×
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¹¡¼¥×¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¦¥«¥ê¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¥×¥Æ¥£¡¦¥Õ¡¼¥ë
¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¿¥ë¥È
¡¦¥Ñ¥ó¥Ê¡¦¥³¥Ã¥¿
¡¦¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì
¡¦´¨Å·¥¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¹ÈÃã
¢¨ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1,800±ß¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ¥Àè°ÆÆâ¤Î¼õÉÕ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¡×¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï90Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¥¹¡¼¥×¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥É4¼ï¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È1¼ï¡¢¥×¥Æ¥£¡¦¥Õ¡¼¥ë5¼ï¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÌîºÚ¤ä¥¨¥Ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤êºÌ¤ê¤âË¤«¤Ç¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò»È¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¥³¥í¥ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Ë¡ù
© Disney
ºÇ¾åÃÊ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÆþ¤ë¤È¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¡ù
¥×¥Æ¥£¡¦¥Õ¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
25¼þÇ¯¤Î¥í¥´¥Á¥ã¡¼¥à¤â¥»¥Ã¥È¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Î¥í¥´¤â¡ý
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯
© Disney
²Á³Ê¡§2,200±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯5·î31Æü
Äó¶¡»þ´Ö¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¥ß¥ë¥¯¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¼¥ê¡¼¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¼¥ê¡¼¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤Ê¤É¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¼¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀ±¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ù
¥ß¥ë¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ç´Å¤µ¤ò¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¹á¤ê¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
© Disney
²Á³Ê¡§1,600±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯5·î19Æü
Äó¶¡»þ´Ö¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥ª¥ó°ûÎÁ¡¢¥é¥à¥Í¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¡¢¥é¥à¥Í¥¢¥¤¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó°ûÎÁ¤Ë¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥Í¥¢¥¤¥¹¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿À±¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¸«¤Æ¤¿ÌÜ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âßê¤Ó¤ä¤«¡ù
© Disney
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÉ½¸½¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼ appeared first on Dtimes.