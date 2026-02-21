ÍÇÏµÇ°Çä¤ê¾å¤²¡È713²¯±ßÄ¶¡É¶õÁ°¤Î¶¥ÇÏ¥Öー¥à¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä²¿µ¤¤Ê¤¤SNSÅê¹Æ¤¬¡ÈÂà¾ì¡É¥ê¥¹¥¯¤Ë¡©¡¡JRAÆÈ¼«¥ëー¥ë¤òÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¶¥ÇÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤À¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÏÇä¾å¤¬Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó163²¯±ßÁý²Ã¡£Áí³Û713²¯±ßÄ¶¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´Õ¾Þ¥Þ¥Êー¡×¤À¡£
¿Íµ¤Vtuber¡¦¤µ¤¯¤é¤ß¤³»á¤Ë¤è¤ë¼Â¶·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢JRA¤ÎÍÎÁÊüÁ÷¡Ê¢¨¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯²òÀâ¤òÇÛ¿®Æâ¤ÇÉü¾§¡¦¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¡¢°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¸¤Ä¤ÏJRA¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤â´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÆÃ¤Ë¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÇÏ¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ëー¥ë°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡È¸·¤·¤¹¤®¤ë¡É¤È¤â¼è¤ì¤ëJRA¤Î¥ëー¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë»°ÌÚÍª´õÍµÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦ÁÒËÜºÚÀ¸¡Ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï²¿¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤Þ¤º¤Ï¡¢JRA¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Ç¤Î»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¥ëー¥ë¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÇÏ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å»£±Æ¶Ø»ß¤À¡£»°µÓ¤Ê¤É¤Î¼«Î©¤¹¤ë´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿»£±Æ¤ä¡¢Æ§¤ßÂæ¡¦µÓÎ©¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¸¢Íø¿¯³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¡£
JRA¤Ï¸ø¼°¤Ë¡ÖJRA¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂ¾¼Ô¤Î¾ÓÁü¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë»£±Æ¡¢¹Ô°Ù¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖJRA¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂ¾¼Ô¤ÎÃøºî¸¢¡¢¾¦É¸¸¢Åù¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë»£±Æ¡¢¹Ô°Ù¡×¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤äJRA¤Î·¸°÷¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯»£±Æ¡¦¸ø³«¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¸å¼Ô¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¤äÉ½¼¨Êª¡¢¥í¥´¡¢¥¿ー¥Õ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±ÄÍø¡¦¾¦ÍÑÌÜÅª¤Ç¤Î»£±Æ¤äÇÛ¿®¤Ç¡¢JRA¤Ï¡Ö»äÅª»ÈÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë»£±ÆÁ´ÈÌ¡×¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö»äÅª»ÈÍÑÌÜÅª¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»£±Æ¤äSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤â²ÄÇ½¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Â¾¼Ô¤Î¾ÓÁü¸¢¤äÃøºî¸¢¡¢¾¦É¸¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
±ÄÍø¡¦Èó±ÄÍø¤òÌä¤ï¤º¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ø½°¸þ¤±¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Ï¿²èÇÛ¿®¡¢Åê¹Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉÅù¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¼ý±×²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»äÅªÍøÍÑ¤òÍýÍ³¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤¬NG¤Ê¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»äÅªÍøÍÑ¤È¾¦ÍÑ¡¦±ÄÍøÍøÍÑ¤ÎÀþ°ú¤¤ä¡¢¡ÖÃøºî¸¢¡¢¾¦É¸¸¢Åù¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë»£±Æ¡¢¹Ô°Ù¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJRA¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ÉÍýÉô½ð¤¬Ê£¿ô¤ËÅÏ¤ë¤¿¤á¡¢Â¨Åú¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ì¸«¸·¤·¤¯¡¢¤«¤ÄÛ£Ëæ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥ëー¥ë¤ÎË¡Åªº¬µò¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëË¡Åªº¬µò¤È¤Ï
¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¡¢»äÅª»ÈÍÑ¤òÄ¶¤¨¤ë»£±Æ¡¦Åê¹Æ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö»ÜÀß´ÉÍý¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ÜÀß¤ò½êÍ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Î°ÂÁ´¤äÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤Î¥ëー¥ë¤ä»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤ÏÂà¾ì¤òµá¤á¤ë¡¢½ÐÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢»ÜÀßÂ¦¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹çÍýÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ìÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ò¸øÀµ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£µö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë¹Ô¤¦±ÄÍøÌÜÅª¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤äÇÛ¿®³èÆ°¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÌÜÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¤Î»£±Æ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ä¾ÓÁü¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»äÅª»ÈÍÑ°Ê³°¤Ç¤Î»£±Æ¹Ô°Ù¤Î¶Ø»ß¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç»°ÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖJRA¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡¦¤´Ãí°Õ¡×¤ÎµºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ä¹¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎµºÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»£±ÆÂÐ¾Ý¤Î¸ÂÄê¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÎ§¤Ë¸ø½°¸þ¤±¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍèJRA¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹¤¤À©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢SNS¤¬»ý¤Ä¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤ë¤«¤Ï¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Ö»äÅª»ÈÍÑ¡×¤Ê¤Î¤«
Â¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»äÅªÍøÍÑ¡×¤ÎÈÏ°Ï¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤â¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢¾ì³°ÇÏ·ôÇä¤ê¾ì¤Ø¹Ô¤µÇ°¤Ë³°´Ñ¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ÙÈ÷°÷¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±Æµö²Ä¤òµá¤á¤ë¤ÈOK¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àþ°ú¤¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£»×¤¨¤Ð¤ª¤½¤é¤¯¡¢»äÅªÍøÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍè¾ì¼Ô¤Î´é¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬µö¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»äÅª»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRA¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãøºî¸¢Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø»äÅª»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÊ£À½¡Ù¤ò»²¹Í¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤àÌÜÅª¤ä¡¢²ÈÂ²¤äÆÃÄê¤ÎÍ§¿Í¤Ë¸«¤»¤ëÌÜÅª¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤ê¡¢ÈÎÇä¤ä¾ùÅÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»£±Æ¡¦Åê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»äÅª»ÈÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬¶ÈÌ³ÌÜÅª¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼ÒÆâÍøÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»äÅª»ÈÍÑ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤½¤¦¤À¡£
JRA¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃøºî¸¢¡¢¾¦É¸¸¢Åù¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë»£±Æ¡¢¹Ô°Ù¡×¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°ÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖJRA¤ä¡¢JRA¤¬µö²Ä¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¸ø¼°¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¡¢²»À¼¤Ê¤É¤ò¡¢ÌµÃÇ¤ÇÅ¾ºÜ¤·¤¿¤êÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾¦É¸¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¾¾Î¤ä¥í¥´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÏÌ¾¤â¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËJRA¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¥±ー¥¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤äµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¶¥ÇÏ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢È¯¿®¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥ëー¥ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²þ¤á¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁÒËÜºÚÀ¸
1991Ç¯Ê¡²¬À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔºß½»¡£Î¶Ã«Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ½¤»Î¹æ¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÀìÌç¤ÏÆüËÜË¡À©»Ë¡£
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÂåÆüËÜ¤ÎÀº¿À°å³Ø¤ä´Æ¹ö¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£¼ç¤Ê¼¹É®ÇÞÂÎ¤Ï¡ØÆü´©SPA!¡Ù¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ê¤É¡£Àº¿À¼À´µ¤äµÔÂÔ¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£X¡§¡÷0ElectricSheep0¡¿Instagram¡§¡÷0electricsheep0