±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¼ç±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î19ºÐ¡¦Æî¶×Æà¤¬¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ªÆ©ÌÀ´¶È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë

¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¨¤Ê¤³¤¬¥ª¥È¥Ê¤ËÌ¥¤»¤¿É½»æ¡õ´¬Æ¬10P¡ªÂ¼»³Í¥¹á¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¡¢À®³¤Í¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢Benjamin¥Ñ¥¯¥Áー¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò·ÇºÜ¤Î¡ØFLASH¡Ù¤Ï2·î17Æü(²Ð)È¯Çä
ºÇ½Ü½÷Í¥¡¦Æî¶×Æà¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë19ºÐ¤ÎÁÇ´é¤ò¡ØFLASH¡Ù¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦Æî¶×Æà¤¬2·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFLASH¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
19ºÐ¤é¤·¤¤Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤¬Êü¤Äµ±¤¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Æî¶×Æà¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤³¤È¤Ê¡Ë
19ºÐ¡¡2006Ç¯6·î20Æü À¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T163
2023Ç¯¡¢¡ØÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡Ù¡ÊNet flix¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ß¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù¡Ê¼ç±é¡¦2·î20Æü¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤È¡¢½Ð±éºî¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°Instagram ¡Ê@kotona_minami¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
Æî¶×Æà(C)¸÷Ê¸¼Ò/½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡ýºÙµï¹¬¼¡Ïº
