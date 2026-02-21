¡Ø¥í¥ó¥Ð¥±¡Ù¤«¤é30Ç¯¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤Î»Õ¾¢¡¡¡Ø¶µ¾ì Requiem¡ÙÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤Ë¹¬¤¢¤ì
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£Ëè½µËö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á±Ç²è¡¦ÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡×ÀÐ°æ¤¬¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ーーÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù
¡ü¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Netflix¤äTVer¤Ç¸½ºßÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Õ¥©ー¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤òÇ§¼±¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìºî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß30Âå¸åÈ¾°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢Áë¤«¤é¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ø¥í¥ó¥Ð¥±¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë¡£
¡¡»ä¤Î³ØÀ¸»þÂå¡¢¤¤¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õSMAP¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ¦¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤ÎÊì¤¬Ç®¶¸Åª¤ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¼é±´¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤Ç¤ÏSMAP¤Î¶Ê¤¬Î®¤ìÂ³¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÏÏ¿²è¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬±ä¡¹¤È¥ê¥Ôー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂóºÈ¡×¤«¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¡×¤Ç¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«Êì¤È»Ð¤È°ì½ï¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎSMAP¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢º£»×¤¨¤Ð¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¡ØONE PIECE¡ÙÁ´´¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÊì¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈà¤ÎÁ´ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦Èþ³Ø¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¥¤¥º¥à¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±À¤Î¾å¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤Î»Õ¾¢¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¿´¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼«³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¤â²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢¡ÈºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡É¡Ê¤È¤¤¤¦É½¸½¤â°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¡È¥Á¥ç¥¤¤À¤µ¡É¤Ê¿ÆÉã´¶¡¢¼«¿È¤Î»¶È±¤ò¡Ö¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î°Û¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¸¤°¦¤Ê¤É¡¢ÀäÌ¯¤Ê·ä¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½Þú¤ß½Ð¤ëÀ¨¤ß¤ÇÌò¤òÀ¸¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤È¤Ï°ã¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤½¤Î¡ÖºÇ¿··¿¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤Á°ÃÖ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¸å¡Ê¡©¡Ë¤ÎºîÉÊ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¶µ¾ì Reunion¡ÙNetflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌó1¥«·î¡¢¥·¥êー¥ºÂè1ºî¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÔË¾²á¤®¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´ðËÜÅª¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥·¥êー¥º¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Å¤é¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤êºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å³Ý¤±¤Î¿ô¡¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¡Ê¡©¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìºî¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢É÷´Ö¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ë½½ºê¡Ê¿¹»³Ì¤ÐÔ¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢¡È¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡É¤òËÜºî¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï°Â¿´¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÀ¸ÅÌ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÉ÷´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¿¼¤¤°¦¾ð¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¤½¤Î¿¿°Õ¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢Â´¶È¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÉ÷´Ö¶µ´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤·É°Õ¤È°¦¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎìÝÕþÌÜ¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡áÌÚÂ¼ÂóºÈ¼«¿È¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¤ÎÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¡Ê¡©¡Ë¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤ä¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¤¤¹Ìò¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÃØ³¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¥·¥êー¥º¤ËÄ©¤àÊý¤Ë¤â½½Ê¬²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉ÷´Ö¶µ´±¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤µ²á¤®¤ë´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«¾Ð´é¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ³ÊÔ¤â´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë