¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬¸ý¥°¥»¤Î¿Í¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª´í¸±¤Ê¡ÖÎ¢É½¿Í´Ö¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ëË¡
¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Â¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¡½¡½¡£¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº¸Á«¸å¤ÏÎäÃ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢±¢¤Ç¤Ò¤É¤¯¤³¤²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ±½¤òÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎ¢É½¿Í´Ö¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´í¸±¿ÍÊª¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï¡©¡Ê¿´Íý³ØÇî»Î MP¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦½êÂåÉ½¡¡±ÝËÜÇîÌÀ¡Ë
Î¢É½¤Î·ã¤·¤¤´í¸±¿ÍÊª¤ò¤É¤¦¸«Ê¬¤±¤ë¤«
¡¡´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æµ¤¤òµö¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢±¢¤Ç°¤¤±½¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾å»Ê¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¤¯¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¾å»Ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î´í¸±¿ÍÊª¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢É½¤Î·ã¤·¤¤´í¸±¿ÍÊª¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï´¶¤¸¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êµ¤¤òµö¤·¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Î¢É½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤Ç¡¢Æüº¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾å»Ê¤Ê¤É¡¢Î¢¤Î´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤¬¾å¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Ê£¿ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ºî°ÙÅª¡¦Íø¸ÊÅª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë
¡¡Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÂÖÅÙ¤¬Â¿¾¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤é¡¢Â¨¡¢´í¸±¤ÊÎ¢É½¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÂÖÅÙ¤È¡¢Æ±Î½Æ±»Î¤Î¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÂÖÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¤à¤·¤í¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÌäÂê¥¢¥ê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Î¢É½¿Í´Ö¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ëºÝ¤ËÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ëºî°ÙÅª¤Ç¡¢Íø¸ÊÅª¤¹¤®¤ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë