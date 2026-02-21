ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÆóÅáÎ®¡×»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¡ª ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖËÜµ¤¤ÎÊÒÎÚ¡×
¡Ö½éÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×Æþ¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿·è°Õ
±¦¼ê¤Î¾¸¤Ë¤Ç¤¤¿ÄË¡¹¤·¤¤·ìÆ¦¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î³Ð¸ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö2·î14Æü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤Ç¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ï½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢ÀµÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê30¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É27µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤¶¯ÅÙ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½çÄ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥±¥¬¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ê¤¤µå½Õ¤ÎÅþÍè¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î¡íÊÑ²½¡í¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä£Í£Ì£ÂÃ´Åöµ¼Ô¤ÎºØÆ£ÍÇÍµ(¤Î¤Ö¤Ò¤í)»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¡¢ºòÇ¯¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¿µ½Å¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¡¢Åê¼êÉüµ¢¤âÌµ»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´ÇÛ»ö¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢£Ä£ÈÀìÇ¤¤ÇÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¹äÏÓ¤ò²¹Â¸¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿£¸Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åê¼êºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ³ÍÆÀ¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Î½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë³Í¤ì¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ò¹¯¤Ç£±Ç¯´Ö²ó¤ì¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï67¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÅÐÈÄ¿ô¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÆóÅáÎ®¤ò¡ÊÅÐÈÄ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡ËÍýÍ³¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºØÆ£»á¡Ë
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ÏßõÎõ(¤·¤ì¤Ä)¤À¡£ºòÇ¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 23¡Ë¤Ï¡¢187¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²216Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97¤òµÏ¿¡£¤Ä¤Þ¤êÂçÃ«¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢180¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¸å¤òÅê¤²¡¢200Ã¥»°¿¶°Ê¾å¡¢ËÉ¸æÎ¨£²ÅÀÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»â»ÒÊ³¿×¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½éÆü¤ÎÅêµå¤«¤é¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©(¤¤¤É)¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢50ËÜÎÝÂÇ¡õ10¾¡¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
2·î17Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î±¦¼ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×³«»ÏÁ°¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤Þ¤µ¤Ë·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÎ×¤à¡Ç26Ç¯¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆóÅáÎ®¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯3·î6Æü¹æ¤è¤ê