¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤ÈÁÏºî¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¡¡¤Î¤Ó½õ¤ÎÀßÄê¤¬³Ë¤Ë
¡¡½Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Îµ¨Àá¤À¡£º£Ç¯¤â2·î27Æü¤«¤é¥·¥êー¥º45ºîÌÜ¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°½µ¤Î2·î21Æü¤Ë2025Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡£²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò·Ò¤²¤ë¡Ö³¨¡×¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢ÉÁ¤¤¤¿¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö³¨¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤Î¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂçËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤¬Ã´¤¦¶µ°éÅªÂ¦ÌÌ¡¡·Ý½Ñ¤ò°¦¤¹¤ëÀº¿À¤¬°é¤Þ¤ì¤ë·æºî
¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÉã¿Æ¤Î¤Î¤Ó½õ¤Ï³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹Å¤¤¿Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ÏÅ¸³«¤ÎÃæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢µï´Ö¤Ç¤´¤í¿²¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ó½õ¤¬¡Ö³¨¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¯¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ²±¤Î¶ù¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Âç¿Í¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò²¼¤Ë¸«¤¬¤Á¤Ê¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ÈÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ë¤è¤ë¸ÀÍÕ¡£Ìµ°ÕÌ£¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿Æ¤Î¿´»ÒÃÎ¤é¤º¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¤Î¤Ó½õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÃ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾å¼ê¤Ë³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¤´¤í¤´¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë°ÛÊÑ¡£Å·°æ¶á¤¯¤Î¶õ´Ö¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê³¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤³¤«¤éÍè¤¿³¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Î¡Ö¤Ï¤¤¤ê¤³¤ß¥é¥¤¥È¡×¤ò³¨¤ËÅö¤Æ¤Æ¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£Æþ¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ï³¨¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤º¤«¤ä¥¹¥ÍÉ×¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¥É¥é¤¨¤â¤ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤Ï¥¯¥ì¥¢¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Î¥¢ー¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥ÍÉ×¤¬É´²Ê»öÅµ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡È¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄ¤¤¿§¤¬»È¤ï¤ì¤¿Ææ¤Î³¨²è¡É¤¬¥Ë¥åー¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤³¤½¤¬¥¢ー¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤À¤È¥¯¥ì¥¢¤ÏÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥¯¥ì¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¢ー¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿²áµî¤«¤é¡¢³¨¤ÎÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¸½Âå¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤È¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢³¨¤ÎÃæ¤òÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ì¥¢¤ò¥¢ー¥È¥ê¥¢¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄ¿§¤ÎÈëÌ©¤âÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£²¿¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ»Ä¤¹³¨¤¬¡¢»þ´Ö¤òÄ¶±Û¤·¤Æ²áµî¤ò¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¼è¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤ÏÂçËÁ¸±¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£³¨¤ÎÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÂ¤¤¤Î¿¹¤òÈ´¤±¤Æ¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥¢ー¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Ç¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Î¡Ö¿å¥Ó¥ë·úÃÛµ¡¡×¤È¡Ö¿å²Ã¹©ÍÑ¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸ÐÈÊ¤ËÂç¤¤Ê¤ª¾ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥¢¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬µÜÄî²è²È¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Þ¥¤¥í¤Ë¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¯¥³¥Ä¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÂç¹¥¤¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡×¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Î¤Ó½õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡£½Å¤Í¤Æ·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿³¨¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Î¤ÓÂÀ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î³¨¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍî½ñ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ø¤¿°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤¬¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¿Ìä¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÏÆ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¯¥ì¥¢¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄ¿§¤ÎÈëÌ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥ÍÉ×¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¥¢ー¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£»Ò¶¡¤¬´Ñ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢²¦µÜ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ÅÞ¤¬Êü¤Ã¤¿°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨¤ÈÀï¤¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿§¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¨¤Î¹¶·â¤Ë¡¢¤·¤º¤«¤â¥¹¥ÍÉ×¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤â¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¹¤é¤â¼º¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤È³¨¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢³¨¤È¤Ï²¿¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ó½õ¤ä¥Þ¥¤¥í¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤òÂçµÕÅ¾¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Íî½ñ¤¤Î¤è¤¦¤Ê³¨¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Î¤ÓÂÀ¤¬¤³¤á¤¿¶¯¤¯¤Æ¿¼¤¤»×¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ³¨¤ËËÜÊª¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¿´¤Ç¤³¤ì¤«¤é³¨¤ò¸«¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉ¬Á³¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÂçÃÄ±ß¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉúÀþ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âµã¤±¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¶Ã¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÜ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤³¤Ï»Ò¶¡¤¬´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥·¥êー¥º¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤ì¤Ð¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤Î¤Ó½õ¤«¤é²þ¤á¤Æ¤¤¤¤³¨¤È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤¿³¨¤Î¤³¤È¤À¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Àµ³Î¤À¤È¤«åºÎï¤À¤È¤«¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥í¤¬¸ì¤ê¤Î¤Ó½õ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¹¥¤¡×¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤«Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤òµß¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë