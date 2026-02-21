ËÜÅö¤Ë¸¤¤¿Í¤¬¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¤³¤È
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ä¤¯¤ì¡¢¤¿¤ä¤¹¤¯¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¿×Â®¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³°¸þ·¿¤Î¿Íºà¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ç¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ç¿´ÇÛÀ¤ÎÆâ¸þ·¿¤Î¿Íºà¤Ë¤â¶¯¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÀÅ¤«¤Ê¿Í¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¡Ê¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥óÃø¡Ë¤À¡£¼«¤é¤âÆâ¸þ·¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡Ö¿ÍÁ°¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ¸þ·¿¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¡© ¡ÊÊ¸¡¿¾åºåÅ°¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬Çº¤à
¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¡Ö¸¬µõ¡×¡ÖÎäÀÅ¡×¡Ö´Ñ»¡´ã¡×¡ÖÀïÎ¬Åª»×¹Í¡×¡Ö¼Á¤ÎÄÉµá¡×¡Ö¿µ½Å¡×¡Ö½àÈ÷ÎÏ¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡Æâ¸þÅª¤Ç¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¤Î¿ô¡¹¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢20½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿½÷À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ß¥Í¥½¥¿Âç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤ä½£À¯ÉÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤À¤¬¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢¡Ö¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤ä¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤è¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æâ¸þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤âÆÉ¤ó¤À¤¬¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ñµÄ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢ÃÅ¾å¤Ç¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤½¤Ä¤Ê¤¯ÃÛ¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¼«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Èµ¤·¤¿°ìºý¤Ê¤Î¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¶Ë°Õ¡×¤È¤¤¤¦¾Ï¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Îµ»ö¤Ç¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¿Í¤Ï¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Î§¿À·Ð·Ï¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢Æ®Áè¡¦Æ¨ÁöÈ¿±þ¤È¤¤¤¦À¸Íý³ØÅªÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡ÊP.240-241¡Ë
¡¡¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¶¼°Ò¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ä¾õ¶·¡¢ÂçÀª¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ó¤È¤Î¤Ê¤«¤Ë¿È¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¶ÛÄ¥¤Ï¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÌäÂê¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×
¡¡ÅÐÃÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¦´¶ºî¡×¤È¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ¦´¶ºî¡×¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¶¯À©Åª¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¶ÅÙ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤²¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤À¡£Îã¤¨¤Ð¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤Äô»Ò¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ¢ÁÛµ²±¤ä¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶²ÉÝ¿´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢´°àú¤Ê¾õ¶·¤ä¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò²¿ÅÙ¤âÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Ç¾Æâ¤Ç¡ÖÀµ¤Î¶¯²½¡×¤òµ¯¤³¤¹¤â¤Î¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ³¤¤µ¯¤³¤·¡¢ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆ°²è¤òÉ¬¤ºÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¹Ö±é¤¹¤ë¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊP.244¡Ë
¡¡¶²ÉÝ¿´¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¶²ÉÝ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤À¤ó¤À¤óÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ï¡¢»É·ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤â¡£¶ËÃ¼¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÌÜÅª¤È¤ÏµÕ¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÅÐÃÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î°ÒÎÏ¡×¤À¡£¤Õ¤À¤ó¤É¤ª¤ê¤Î»Å»ö¤Î¼ê½ç¤ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Êµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê½¬´·¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃø¼Ô¤¬Îã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤¿Ì¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤À¡£
Îý½¬¸å¤Ï¥Ö¥é¥·¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¡£
µ¢Âð¸å¤â¤ä¤Ï¤ê¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¡ÊP.245¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÌÏÈÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾å¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ä½¬´·¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿´¹½¤¨¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤¤¤¿¤ê¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦ÍÑ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò²ñ¾ì¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆâ¸þ·¿¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ËÁá¤á¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¡¼«Ê¬¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿®¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤ÈÈ¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÇÃæ¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Æ¡¢Ê¹¤¼ê¤Î´é¤ò¸«²ó¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¡×¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢½àÈ÷¡£Ãø¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½àÈ÷ÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£
²ñ¾ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤µ¤¨¤®¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊP.251¡Ë
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÍÁ°¤Ç¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÃ¯¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢½àÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅØÎÏ¤Î9³ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³°¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤¬°ÊÁ°¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅÐÃÅÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ®¸ù¤Î9³ä¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½àÈ÷¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¹þ¤á¤ë¡×¡ÖËè²ó¡¢Æ±¤¸Ç®°Õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ä¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£À¼ÎÌ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£
