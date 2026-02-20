ポケモンはNintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』を2月27日に配信すると発表した。

今回の配信は、過去に発売された同名ソフトをNintendo Switchで再現したものであり、ポケモン30周年を迎える2月27日に配信予定の番組「Pokémon Presents」の配信終了後に遊べるようになるという。

『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』は、シリーズ最初の作品『ポケットモンスター 赤・緑』のリメイク作品として、2004年1月29日に発売された作品だ。『ポケットモンスター 赤・緑』をベースに、グラフィックや「ナナシマ」のマップが追加された。なお、ゲームボーイアドバンス版『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』とは一部仕様が異なる部分がある。

さらにダウンロードカードの販売が行われるほか、特別版がポケモンセンターオンラインで販売される。

特別版には、ゲームボーイアドバンス版再現パッケージやカントー地方で出会える旅立ちのパートナー 3匹を3Dレーザー彫刻で再現したモンスターボールオブジェが付属する。

モンスターボールオブジェが入っている専用ケースは、上面には30周年ロゴに加え、リザードン・フシギバナが、正面にはタイトルロゴが箔押しやエンボス加工で装飾されている。

また特別版はファイアレッド・リーフグリーンそれぞれのバージョンが用意されているが、違いはダウンロードカードのみとなる。ゲームボーイアドバンス版再現パッケージはどちらのパッケージを購入しても付属する。

Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』は各2,000円（税込）、特別版は各19,800円（税込）で販売予定だ。