イヤカフ型（GRSPL-OWS 9168B） ホワイト

ゲオストアは、「必要な機能の凝縮」と「驚きの低価格」を両立させたというエントリーの「イヤーカフ 完全ワイヤレスイヤフォン（GRSPL-OWS 9168B）」と、イヤーフック型の「オープンイヤー 完全ワイヤレスイヤフォン（GRSPL-OWS 9199B）」を20日にゲオ限定で発売した。いずれもカラーはブラック/ホワイトの2種類。価格は各2,178円。

イヤカフ型（GRSPL-OWS 9168B）

イヤカフ型（GRSPL-OWS 9168B） ブラック

耳の軟骨に挟むイヤカフ構造。片耳約4.9gという軽量設計により、眼鏡をかけていても干渉しにくく、快適な装着感を追求したという。イヤフォン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大28時間の音楽再生が可能。

その他、ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード、ハンズフリー通話機能、Siri/Google Assistantによる音声アシスタント呼び出し機能が搭載されている。

10mmダイナミックドライバーを採用しており、Bluetooth5.4に対応。対応プロファイルはHFP/AVRCP/A2DP、コーデックはSBC。充電用Type-Cケーブル（約0.3m）と、6か月間の保証が付属する。

イヤーフック型（GRSPL-OWS 9199B）

イヤーフック型（GRSPL-OWS 9199B） ホワイト

イヤーフック型（GRSPL-OWS 9199B） ブラック

耳にかけるフック形状で、運動時や動きのあるシーンでもずれにくい安定した装着ケース内にデジタル式の電池残量表示を搭載しており、いつでもバッテリー容量を確認可能。イヤフォン単体では約6時間の音楽再生ができる。

13mmダイナミックドライバーを採用しており、オープンイヤー型ながら迫力あるサウンドを楽しめるという。イヤカフ型同様、ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード、ハンズフリー通話機能、Siri/Google Assistantによる音声アシスタント呼び出し機能を搭載。

片耳約6.6gの軽量設計で、Bluetooth5.3に対応。対応プロファイルはHFP/AVRCP/A2DP、コーデックはSBC。充電用Type-Cケーブル（約0.3m）と、6か月間の保証が付属する。