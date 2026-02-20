FRONTIERが「究極！大決算セール」、バイオ新作バンドルモデルなどゲーミングPC特価販売
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月20日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「究極！大決算セール」を開始した。2月27日15時まで。
FRONTIERが決算セール開催
決算価格で、コストパフォーマンスにすぐれた全18機種の特価PCを用意した。今回のラインナップは、『バイオハザードレクイエム』や『紅の砂漠』など、最新ゲームがもらえるキャンペーンの対象モデルが豊富という。
・「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」
・「AMD ゲームがもらえるキャンペーン2026」
なかでもセールいちおしモデルというのが、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格299,800円)で、最新ゲームはもちろん、動画編集や配信などのクリエイティブな用途にも最適な一台とのこと。
ほか、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS12100」(税込セール価格349,800円)も、重量級タイトにおいて高フレームレートを狙えるハイエンド構成で、ワンランク上のゲーミング環境を実現できる、今回いちおしのモデル。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格299,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象
モデル名「FRGHLMB650/WS12100」 セール価格349,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※AMD『紅の砂漠』キャンペーン対象
モデル名「FRGHLB860/WS0205」 セール価格379,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF
・水冷CPUクーラー (SilverStone SST-PF240-ARGB-V2)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象
モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格199,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
