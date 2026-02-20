新潟県湯沢町 苗場スキー場にて7月24日、25日、26日に行われる『FUJI ROCK FESTIVAL '26』の、第1弾出演アーティストが発表された。

今回は出演日別に発表となっており、7月24日にはThe xx、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Hi-STANDARDら、25日にはKHRUANGBIN、Fujii Kaze、TOMORAら、26日にはMASSIVE ATTACK、平沢進＋会人、MITSUKIら計66組の出演が決定した。

また、チケット全券種の先行販売や、オフィシャルツアーの宿泊プラン受付もスタート。そのほか、ロゴTシャツやオリジナルトレーといったオフィシャルグッズの販売も開始となった。

さらに、プレイベント『FUJI ROCK NIGHTS』が4月3日、4日に渋谷CLUB QUATTROにて開催。チケットは、本日2月20日より先行発売がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）