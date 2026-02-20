友人が「年金を60万円もらってる」らしく驚き！ 会社員時代いくら稼げば、それだけ受け取れますか？ 私は「30万円」ほどですが少ないほうでしょうか？ 統計データで確認

年金の最高額っていくら？ 年金60万円はあり得るの？

老齢厚生年金の最高額は、次の条件を満たすと到達できるようです。



（1）16歳から70歳までの54年間（648月）厚生年金に加入

（2）月給63万5000円以上：標準報酬月額は32等級の65万円

（3）150万円の賞与が年3回支給（標準賞与額には1回あたり150万円が上限）



老齢厚生年金の金額の大半は報酬比例部分に占められるので、一般的な概算では「報酬比例部分≒厚生年金額」として扱われることが多くなっています。本記事でもこのように仮定します。



・平均標準報酬額

（65万円×648ヶ月＋450万円×54年）÷648ヶ月＝102万5000円

・厚生年金額（≒報酬比例部分）

平均標準報酬額×5.481／1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

102万5000円×5.481／1000×648ヶ月≒364万円

364万円÷12ヶ月＝30万3000円



ここに満額の老齢基礎年金7万608 円（令和8年度）が加算されるので、最高額は月額でおおよそ37万3000円です。

年金支給月には原則、その前月までの2ヶ月分の年金が支払われるため、計算上は1度に年金60万円を受け取る月が生じることは十分ありえます。ただし、年金からは所得税や住民税、健康保険料、介護保険料などが控除されるため、実際の手取りは一般的に額面の8割～9割程度となるケースが一般的です。



年金額が“月30万円以上”もらえる人の割合は？ “月15万円程度”の自分は少ない？

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、以下のようになっています。



・老齢年金受給権者の総数：1608万5696人

・月額30万円以上を受給している層：1万9283人



したがって、月30万円以上もらっている厚生年金受給者は全体の約0.11％となり、掲題のように年金を60万円（月30万円）もらっている人は統計上かなり珍しいといえるでしょう。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険の受給権者の平均年金月額は15万289円です。掲題の質問者の30万円（月15万円）程度の年金額は少ないとはいえず、むしろ平均的と考えられます。



年金を月30万円もらえる人の現役時代の年収はだいたいいくら？

ここでは、以下のような人を想定しておおよその年収を計算します。



・22歳から62歳まで（480月）厚生年金に加入

・老齢基礎年金：約7万円、老齢厚生年金：月23万円（年276万円）、合計30万円



「厚生年金額≒報酬比例部分」と仮定すると、



平均標準報酬額× 5.481／1000 ×480ヶ月≒276万円

平均標準報酬額≒105万円



上記で計算した平均標準報酬額には賞与相当分も含まれるので、単純な月給とは一致しませんが、年収ベースでおおむね1200万円超えの水準が必要になると推測されます。



まとめ

年金を最大化するには若いころからの積み重ねが大切であり、将来に向けた準備や意識が求められます。長期的な視野でしっかりとした資産運用や年金受給計画を立てることが、今後の生活を安定させるカギとなるでしょう。



出典

厚生労働省 令和８年度の年金額改定についてお知らせします

日本年金機構 令和2年9月分（10月納付分）からの厚生年金保険料額表（令和7年度版）

日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額

厚生労働省 令和６年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー