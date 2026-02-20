【SG ライダーカプセム01 8個入りBOX】 参考価格：4,000円 セール価格：2,532円 割引率：37％

Amazonにて、バンダイから発売中の食玩「SG ライダーカプセム01 8個入りBOX」が割引価格で販売されている。

本商品は、「仮面ライダーゼッツ」のSGコレクションアイテム第1弾。「変身ベルト DXゼッツドライバー」と連動する。ベルトにセットすることで連動音声が鳴り、カプセムを回すと絵柄が動いて見えるため、単体でも楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「SG ライダーカプセム01」内容

●連動アイテム

1．インパクトカプセム

2．ファイズアクセルカプセム

3．響鬼カプセム

4．ウィザードカプセム

5．グリスカプセム

6．ディエンドカプセム

※「響鬼カプセム」「ウィザードカプセム」はオリジナル音声となります。

●ラムネ菓子1個

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ･東映