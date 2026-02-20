【IRON ROMANCE WORKSHOP×DRAGON HORSE 超機列伝シリーズ マジンガーZERO】 6月 発売予定 価格：8,800円

マイルストンは、海外メーカー「鋼鉄浪漫製造所（IRON ROMANCE WORKSHOP)」の可動フィギュア「IRON ROMANCE WORKSHOP×DRAGON HORSE 超機列伝シリーズ マジンガーZERO」を6月に発売する。価格は8,800円。2月20日より予約受付を開始する。

本商品は「真マジンカイザーZERO」に登場するマジンガーZEROを可動フィギュア化したもの。全高約11.5cmのコンパクトサイズながら、各部可動で様々なアクションポーズを取ることができる。

腕組みや地面パンチなどのダイナミックなポージングが楽しめ、脹脛にはスプリングを内蔵し、膝関節を極限まで曲げた際には装甲が自動で収納・復帰する仕組みとなっている。頭部も極小サイズながら口の開閉ギミックを搭載している。

武器などのオプションパーツには直径28cmの「ゼロスクランダー」、全長38cmの「巨大アイアンカッター」などが付属。そして、両手の「ロケットパンチ」用の噴射エフェクトパーツは連結が可能で、組み合わせることで「巨大アイアンカッター」のエフェクトとして使用することもできる。

(C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning

※海外仕入商品の為、多少の箱潰れが発生する可能性がございます。箱潰の交換は出来かねます。ご了承ください。