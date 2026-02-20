今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は2月20日現在

【写真】カラバリはこの3色。これが1万円以下とは…

* * * * * * *

人気コラボラインが復刻！

今回、ご紹介したいのはズバリ＜+J＞ラインの「ダウンボリュームジャケット」です。

毎シーズン、多種多彩なアウターが販売されるユニクロ。なかでも機能性の高さとデザインで話題の商品がこのダウンなんです。

そしてユニクロ＜+J＞は世界的デザイナー、ジル・サンダーがクリエイティブ・ディレクターとして参加したコラボレーションライン。ミニマルで構築的なデザインと実用性を両立させたコレクションは、高い人気を誇っています。

その＜+J＞ラインから過去に人気を博したアイテムが復刻されるとアナウンスがあったのは昨年12月。既に人気獲得済みのアイテムですから、その確かさは間違いない。

そんな中、実際に復刻アイテムが発売されたのは1月1日のことでした。

さっそく「ダウンボリュームジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜小雨程度の水をはじく撥水加工。*生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません＞

＜裾を絞ればコクーンシルエットが楽しめる＞

＜上品な光沢のあるサテンポリエステル素材。フィルパワー750以上*のプレミアムダウンで暖かい。*IDFB法による測定値＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。

「ダウンの厚みや体のラインに合ったデザインや丈がカッコ良くパンツでもスカートでも合わせやすい」

「お尻が隠れる着丈なので、前からも後ろ姿もかっこいい！！絶対、買い！」

「袖が２重になっていて寒さ対策がされている、ダブルジッパーが便利、内ポケットの造りがしっかりしているのを店舗で確認。何よりブラックの色がいい」

「おしゃれなデザインだし、お値下げしてるし… 買うしかない！と思って試着！」

「2021年販売時に買おうと思っていましたが、買おう買おうと思っているうちに販売終了…後悔していたところ今年再販と聞いて購入しました！」

「以前に販売されてた時に買えずじまいだったので再販されて買えてよかったです！ 真冬はこれずっと着て過ごしました」

「セールで購入できて幸せです。大切に着ます、ユニクロさんありがとうございます！」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。特に前回21年販売時に購入できなかった方が、今回の復刻で歓喜していた様子が分かります。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「ダウンボリュームジャケット」は一度1月に値下げされて14,900円にて販売されていました。しかし2月20日現在、より値下げが進み、9990円に手販売されています。

高機能＆ハイデザインのダウンが1万円以下ということで、これは絶対に見逃せない…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

カラーは＜ブラック＞＜オフホワイト＞＜ネイビー＞の３色、サイズはXSからXXLまでの６種（オンライン限定を含む）。

この冬のみならず、来年の冬もしっかり活躍してくれそうなユニクロのダウンボリュームジャケット。ぜひお得プライスで入手して、ワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより