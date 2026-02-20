【都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻】 開催期間：2月20日～ 順次 会場：有楽町マルイなど

「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」

集英社ゲームズは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/PC用アドベンチャー「都市伝説解体センター」が発売1周年を迎えることを記念したイベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」を全国5会場にて2月20日より順次開催する。

「都市伝説解体センター」はインターネット上に飛び交ういくつかの都市伝説をテーマに、それらの謎を解き明かしていくアドベンチャーゲーム。墓場文庫が開発、集英社ゲームズが販売を担当する形で2025年2月にリリースされ、発売3カ月で30万本を売り上げるヒットを記録した。特徴的な色使いやピクセルアートなどビジュアル面でもインパクトのある作品になっている。

そんな本作の発売1周年を記念して、展示やグッズを販売するイベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」が全国5カ所を巡る形で開催されることとなった。開催に先駆けて東京会場となる有楽町マルイにて集英社ゲームズの林真理氏、墓場文庫のハフハフ・おでーん氏、MOCHIKIN氏、きっきゃわー氏、あだP氏が登壇する囲み取材が実施された。

左から林真理氏、あだP氏、きっきゃわー氏、MOCHIKIN氏、ハフハフ・おでーん氏

イベント会場は大きく資料の展示と、フォトスポットを備えたエリアと物販エリアに分けられており、キャラクターに関する内容や開発の軌跡、ゲーム内に入ったかような撮影が楽しめるエリアが用意されていた。制作スタッフのコメントが細かく記載された壁面展示などここでしか見られない展示も多数ある。

キャラクターの紹介や制作の歴史を振り返ることができる展示

フォトスポット。タイミングによってキャラクターか変わるという

ゲーム内でおなじみの要素を実際に体験できるアトラクション

PVに関する紹介やフォトスポットなどもある

関係者からのメッセージコーナー

入るために合言葉が必要なエリアも

かなり目を引く展示となっていたのが「Fabulousくじ（ファビュラスくじ）」。これは物販エリアに設けられているもので、実際に1回990円で挑戦し、当たった内容に応じた商品が手に入るクジとなっている。抽選方法が特殊で、ボタンを押すと備え付けられた本のページが勢いよく捲られ、再度ボタンを押し開いたページに書かれた賞が貰えるという体験型のクジとなっていた。

「Fabulousくじ」

ボタンを押すとページがどんどん捲れる！

再度ボタンを押して止まったページのグッズがプレゼント

ハフハフ・おでーん氏による実演も行なわれた。後方の演出も派手な体験型クジとなる

【Fabulousくじのアイテム一覧】

特賞 墓場文庫複製サイン入り アクリルパネル

A賞 ベッドライナー

B賞 イルミナカードブランケット（全2種）

C賞 エピソードポスター（全5種）

D賞 バストアップアクリルスタンド（全3種）

E賞 アクリルコースター（全7種）

F賞 イベントビジュアルクリアファイル

このほかにも物販コーナーには様々なグッズが用意されており、アクリルスタンドや缶バッジ、Tシャツやシール、また、本展覧会用のアートブックなども取り揃えられている。既存の書籍なども購入できるほか、主人公のあざみを立体化したアクションフィギュア「ねんどろいど」の未彩色モデルなども展示されていた。

グッズに関して、ハフハフ・おでーん氏は自身がデザインを担当した「ハフハフ・おでーん デザインTシャツ」をアピール。「これが売れないとチーム内のヒエラルキーが最下位になってしまうため、是非買ってください」とコメントした。実際のデザインとしてはイルミナティを彷彿とさせるちょっとミステリアスなデザインだが、いい意味でゲームグッズっぽさを感じさせないおしゃれなデザインとなっていた。コアな「都市伝説解体センター」ファン向けのグッズになりそうな仕上がりだった。

こちらが「ハフハフ・おでーん デザインTシャツ」。価格は4,950円

アクリルスタンド 価格：1,650円

終末音源 改 【全国解体大巡廻 Ver】 価格：2,750円

解体新書&アートブック 【全国解体大巡廻 Ver】 価格：1,870円

"何か"写り込んでいる証明写真風ポストカード 価格：550円

ようこそ都市伝説解体センター ダイカットシール 価格：880円

ぬいぐるみ 価格：各4,400円

描き下ろしイラストトレーディングカード 価格：660円

トレーディング缶バッジ（全14種） 価格：550円

ねんどろいどの展示など本作のファンは必見のイベントとなっている

なお、本イベントは全国5カ所を巡る形での開催が行なわれる。地域によって体験できる内容は異なる可能性があるが、お住いの地域の近くで開催された際に足を運んでみてはいかがだろうか。

【開催期間】

・東京会場：有楽町マルイ 2月20日～3月8日

・大阪会場：あべのキューズモール 3月20日～4月5日

・愛知会場：セントラルパーク 4月17日～4月26日

・福岡会場：博多マルイ 5月2日～5月17日

・北海道会場：サッポロファクトリー 5月29日～6月7日

