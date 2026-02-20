道の駅常総、茨城メロン香るアーモンドチョコ発売--バレンタイン限定商品も
COLLECTが運営する「道の駅常総」(茨城県常総市)は、茨城県産メロンのパウダーを使用した「茨城メロン アーモンドチョコレート」(756円)を新発売した。
茨城メロン アーモンドチョコレート
「茨城メロン アーモンドチョコレート」は、茨城県産メロンのパウダーを練りこんだホワイトチョコで、ローストアーモンドをコーティングした。
2月28日までの期間限定で、バレンタイン向けのチョコレート商品も数多く取りそろえる。1日20個限定の「ぼくの恋するチョコメロンパン」(420円)は、ラム酒香るチョコクリームと産直いちごを合わせた大人な味わいが特徴。仕上げに金粉をあしらい、バレンタインらしい華やかさと特別感を演出している。
ぼくの恋するチョコメロンパン
そのほか、自家製チョコ蜜を絡めた「極細けんぴチョコレート」(670円)や、オリジナルブランドの卵を用いた「天てりショコラプリン」(470円)、チョコ味のカスタードクリームをたっぷり詰めた「あふれるチョコシュー」(450円)など、地域の特産品とチョコを組み合わせた商品を用意する。
極細けんぴチョコレート
天てりショコラプリン
あふれるチョコシュー
公式Instagramでは、オリジナル商品が抽選で当たる感謝イベントも実施している。
