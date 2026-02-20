22年目の進化遂げたトヨタ「ハイエース ワゴン」

2026年1月13日、トヨタは「ハイエース ワゴン」の一部改良モデルを発表しました。安全装備の強化を中心に機能面も見直され、販売店だけでなくユーザーからも早い段階で関心が集まっています。

ハイエースは、1967年の初代登場以来、商用車の定番として長く支持されてきました。

現行の5代目（200系）は2004年に発売され、用途の広さと信頼性を武器に、今も進化を続けています。

なかでもハイエース ワゴンは最大10人が乗車できる乗用仕様で、送迎や大人数での移動に適したモデルです。

ミドルルーフ仕様では全長4840mm×全幅1880mm×全高2105mm、ホイールベース2570mmというサイズを持ち、大きなガラスエリアによる視界の良さや、スクエアなボディ形状を活かしたゆとりある室内空間が特徴です。

パワートレインは2.7リッターガソリンエンジンに6速ATを組み合わせ、駆動方式は2WDと4WDを設定。

最高出力160PS、WLTCモード燃費は最大9.2km／L（2WD）と、実用性を重視した構成になっています。

安全装備にはToyota Safety Senseを標準搭載し、基本的な予防安全機能を備えています。

今回の一部改良では、安全性と快適性の向上が主なポイントとなりました。

衝突回避・被害軽減を支援する「プリクラッシュセーフティ」は検知対象が拡大され、昼間の自動二輪車にも対応。さらに、交差点での出会い頭を想定した検知機能も追加され、実際の交通環境に合わせたアップデートが行われています。

加えて、道路標識を読み取って注意を促す「ロードサインアシスト」や、追従走行を支援する「レーダークルーズコントロール」も採用され、日常の運転をサポートする機能が充実しました。

快適装備では8インチディスプレイオーディオ、カラーデジタルメーター、パノラミックビューモニターが標準化され、視認性や操作性が向上。

外観もBi-Beam LEDヘッドランプの設定やガッツミラーの廃止により、よりすっきりとした印象へと変わっています。

新型ハイエース ワゴンの価格（税込）は325万600円〜447万2600円。今回の改良はワゴンだけでなく、「ハイエース バン」「ハイエース コミューター」にも同様に施されています。

販売店からは「発表直後からお問い合わせが急増し、当店ではすでにハイエースワゴンの受付が終了しています」といった声が上がっており、別の店舗でも「ワゴン、コミューター、バンはいずれも受付終了しました。次回入荷も未定です」と話す担当者もいました。こうした状況からも、新型ハイエースへの関心の高さがうかがえます。

ユーザーから寄せられる反応も多岐にわたり、安全装備の強化については「家族を乗せるので安心感が違う」といった評価がみられました。

外観の変化に対しても「見た目がすっきりした」「全体の印象が現代的になった」といった好意的な声も多数見受けられました。

一方で、注文受付が早期に終了したことについては「受付終了が早すぎて焦った」という声もあり、需要の高さが改めて浮き彫りになっています。

商用利用からレジャーまで幅広い用途に応えるハイエースは、今回の改良をきっかけに、これまで以上に注目を集めているようです。