新井すみこによる『気になってる人が男じゃなかった VOL.4』（KADOKAWA）が2月19日（木）に発売された。

【画像】『気になってる人が男じゃなかった』大型POP-UPが開催

本作は、みつきとあやという二人の女性が音楽をきっかけに距離を縮めていく姿を描いた物語。2022年に著者のX（旧Twitter）で連載がスタートし、現在SNS総フォロワー数は198万を突破。シリーズ累計発行部数は150万部を超えている。「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位、「このマンガがすごい！2024」（宝島社）オンナ編第2位、『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2023」コミックランキング第2位を獲得した。

第4巻では、アニメイト、ゲーマーズ、とらのあな、メロンブックスにて、豪華描き下ろし8P小冊子を有償特典として実施。ほか紀伊國屋書店やCOMIC ZINでイラストカード特典も実施される。

最新第4巻発売にあわせ、日本および北米、アジア太平洋地域の紀伊國屋書店にて、大型POP-UPが開催。詳細は紀伊國屋書店イベントページより確認できる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）