3月20日に公開予定だった映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』が全米公開日の変更に伴い、全米公開と同日の5月8日に公開日が延期されることが発表された。

本作は、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。ツアーは全世界で100億回再生を突破した最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』の楽曲を携え、世界各都市でチケット即完売を記録。日本では8月16日、17日にさいたまスーパーアリーナで開催された。スクリーン越しにライブを“観る”のではなく、まるで最前列に立っているかのような没入度で“体感”できる、世界初クラスの“3Dライブ映画体験”となる。

アイリッシュ本人と、『アバター』シリーズで知られるジェームズ・キャメロンが共同で監督を務めた。

