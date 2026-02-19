SPYAIR、ニューアルバム『RE-BIRTH』のジャケット・収録内容・CD仕様が解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SPYAIRのニューアルバム『RE-BIRTH』のジャケット・収録曲などアルバム詳細が発表された。

2023年にYOSUKE(Vo.)が加入し再起をかけて放った表題曲「RE-BIRTH」から、現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌となっている最新シングル「Kill the Noise」まで、新体制SPYAIR以降の3年間の歴史を感じられるアルバムとなっている。

ストリーミング2億回再生を突破しSPYAIRの歴史を塗り替えた自身最大のヒット曲「オレンジ」はもちろん、ボートレース2025 CMソングとして全国で大量オンエアされ話題を呼んだ「Chase the Shine」など新体制SPYAIR全楽曲に加え、本作のために書き下ろされた新録曲「Darling」「STILL ON FIRE」も収録。

CDは、初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。

初回生産限定盤は、三方背スリーブケース付きデジパック仕様となっており、付属のBlu-rayには今年1月にZepp Haneda (TOKYO)で開催した『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』より、アルバム収録曲の最新ライブ映像8曲に加え、この3年間に発表されたミュージックビデオと、撮影の舞台裏を収めたビハインドシーンも収録。

各CDショップの店舗特典も発表され、CD予約も開始となっている。

結成20年・デビュー15年を迎えた2025年は、国内のみならずアメリカ・カナダ・アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、国内にとどまらず海外でも大きな注目を集めた。

現在、最新シングル「Kill the Noise」を携えてのライブハウスツアー『SPYAIR TOUR 2026 - KILL THE NOISE -』を開催中。

3/20からはアルバム『RE-BIRTH』を携えてのホールツアー『SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -』を開催する。各プレイガイドにてチケット情報をチェックしてほしい。

●リリース情報

SPYAIR

『RE-BIRTH』

3月18日発売

CD予約はこちら

https://spyair.lnk.to/93F2Cd

配信予約はこちら

https://spyair.lnk.to/PMNmIH

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：AICL 4886-4887

価格：￥7,000

三方背スリーブケース付きデジパック仕様

【通常盤（CD Only）】



品番：AICL 4888

価格：￥3,500 (税込)

＜Disc1：CD＞

01. RE-BIRTH

02. Chase the Shine

03. オレンジ

04. 青

05. Kill the Noise

06. Darling

07. FEEL SO GOOD

08. Bring the Beat Back

09. Buddy

10. STILL ON FIRE

＜Disc2：Blu-ray＞※初回生産限定盤のみ

SPYAIR TOUR 2026 - BUDDY -

Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2026.1.20

・RE-BIRTH

・FEEL SO GOOD

・Bring the Beat Back

・Chase the Shine

・青

・Buddy

・オレンジ

・Kill the Noise

Music Video & Behind The Scenes

・RE-BIRTH

・オレンジ

・青

・Buddy

・Chase the Shine

・Kill the Noise

＜タイアップ＞

RE-BIRTH：『JUST LIKE THIS 2023』テーマソング(2023年8月)

FEEL SO GOOD：『Just Like This 2024』テーマソング(2023年9月)

オレンジ：『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌(2024年2月)

青：TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ(2024年10月)

Buddy：フジテレビ系水10ドラマ 『問題物件』主題歌(2025年1月)

Chase the Shine：『ボートレース2025CMソング(2025年7月)

Bring the Beat Back：『JUST LIKE THIS 2025』テーマソング(2025年9月)

Kill the Noise：TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌(2026年1月)

店舗特典

対象となるCDショップ・オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたします。

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：クリアポーチ

・セブンネット：巾着ショルダー

・HMV：L判ブロマイド

・タワーレコード：ステッカーA

・SPYAIR応援店：ステッカーB

※応援店対象店舗はコチラ

https://www.spyair.net/shoplist/260318/

●ライブ情報

『SPYAIR TOUR 2026 - KILL THE NOISE -』（全国7都市）

2/14 (土) 神奈川・Yokohama Bay Hall

2/21 (土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

2/22 (日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2/28 (土) 石川・金沢Eight Hall

3/01 (日) 新潟・NIIGATA LOTS

3/07(土) 愛媛・松山WstudioRED

3/08(日) 香川・高松MONSTER

『SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -』（全国6都市）

3/20(金・祝) 千葉・松戸 森のホール21

3/29(日) 大阪・オリックス劇場

4/05(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

4/12(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4/29(水・祝) 北海道・札幌教育文化会館

5/14(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット

https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026

●配信情報

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌

「Kill the Noise」

配信リンクはこちら

https://SPYAIR.lnk.to/IbfG7f

CDはこちら

https://spyair.lnk.to/32fc58

関連リンク

SPYAIRオフィシャルサイト

https://www.spyair.net/