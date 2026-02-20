【ボクらを熱狂させる仮面ライダーヒロイン】高田夏帆｢がむしゃらになれた経験が私の宝物｣

『仮面ライダービルド』石動美空役

「第５次オーディションまであると聞いていたのですが、第３次まで受けた後に合格をいただきました。当時の私はそれが相当うれしかったので、後からなぜ私を選んでくれたのかとプロデューサーさんに聞いてみたのですが、『一人だけ何を考えてるかわからない死んだような目をしていたので』と言われて。どういった理由にせよ、記憶に残ることが大事なんだと思いました（笑）。

石動美空は、みんなのアイドル″みーたん″であり、火星の王妃ベルナージュであり、ごく普通に生きていたかった女の子。当時の私は、未熟ながらこの役と向き合っていたと思います。力不足を思い知らされる毎日でいつも悔しかったです。私にできることはなんだろうと悩んでいましたが、そういうことではなかった。活動をしていくうちに、作品は一人で作るものではない、みんなで作るものだと知り、もう少しみんなを頼ってよかったのかなぁなんて思っていました。

振り返ると、大変だった話が多くなってしまいましたが、がむしゃらになれた経験が私の宝物になっていて、未だに『仮面ライダービルド』に勇気をもらっています。自信がないときに思い出すと深呼吸できるような、ずっとお守りのような作品です」

Takada Kaho 29歳 東京都出身。

