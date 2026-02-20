プジョー・スポールが手掛けた“市販車史上最強”マシン

2010年にデビューし、その流麗なスタイリングで人気を博したプジョー「RCZ」。そのハイパフォーマンスモデルとして登場したのが、同ブランドのモータースポーツ部門が開発を主導した「RCZ R」です。

RCZ Rは、2014年4月に日本国内で150台のみ発売されたハイパフォーマンスクーペです。プジョーのモータースポーツ部門「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」がノウハウを注ぎ込み、徹底してチューンナップしたモデルとして登場しました。

4人乗りで、ボディサイズは全長4295mm×全幅1845mm×全高1350mmです。現在販売されているホンダのスペシャリティクーペ新型「プレリュード」も、Cセグメント級のクーペとして近いサイズ感を持っていますが、RCZ Rはその中身において、現代のハイブリッドクーペとは一線を画す「野獣」のようなスペックを秘めています。

搭載された1.6リッター直列4気筒ターボエンジンは、F1レベルのアルミ素材を用いたピストンヘッドや、耐久性を高める特殊な熱加工が施されたシリンダーブロックを採用しています。

これにより、わずか1.6リッターの排気量から最高出力270馬力、最大トルク330Nmを発揮しました。これはリッターあたり約170馬力という驚異的な数値であり、標準モデル（200馬力仕様）に対し35％もの出力向上を果たした、当時のプジョー市販車史上最強のスペックでした。

高い環境性能とスムーズな走りが魅力の新型プレリュードに対し、RCZ Rは純内燃機関のパワーを搾り出す、最後の世代のピュアスポーツモデルといえます。

トランスミッションは6速マニュアルのみ、ハンドル位置は左のみという硬派な設定です。駆動方式はFF（前輪駆動）ですが、ハイパワーを路面に伝えるためトルセンLSD（リミテッド・スリップ・デフ）を標準装備し、高いコーナリング性能を実現していました。

足回りには専用チューニングされたサスペンションに加え、フロントには380mmの大径ディスクローターと、PEUGEOT SPORTのロゴが入った4ポッド・レッドブレーキキャリパーが奢られています。

エクステリアには固定式の大型リアスポイラーや2本出しのマフラーを装備し、その本気度を主張しています。

なお、モデルライフの最後となる2015年9月には、このRCZ Rをベースにカーボンルーフなどを追加装備した最終モデル「RCZ R Final Version（ファイナルバージョン）」も30台限定で発売されました。

一方、現在の中古車市場において、RCZ Rは、300万円前後で推移しています。当時の新車価格が540万円（Final Versionは550万8000円）だったことを考えると、中古価格は高めではあります。

なお、現在販売されている新型プレリュードの新車価格（消費税込）は617万9800円となっています。

新型プレリュードを下回る価格で、他に類を見ない官能的なデザインと欧州スポーツの走りを楽しめるのは、中古車ならではの夢のある選択肢です。

もちろん、最新の安全装備や燃費効率、そして故障のリスクが極めて低い現代の新車に対し、輸入中古車であるRCZ Rには、相応のメンテナンス費用や維持の心得が必要です。

流通台数はわずかですが、あえて今、このスポーツカーを探してみるのも面白いかもしれません。