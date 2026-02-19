U-17W杯の村松の活躍に「自分もあれ以上のモノを出さないと」。U-17日本代表GK大下幸誠(鹿島ユース)はBalcom BMW CUPでの無失点勝利を誓う

U-17W杯の村松の活躍に「自分もあれ以上のモノを出さないと」。U-17日本代表GK大下幸誠(鹿島ユース)はBalcom BMW CUPでの無失点勝利を誓う