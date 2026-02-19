1960年代まで約50年間にわたり地域の交通の足として活躍した西大寺鉄道です。当時の資料を展示する記念館が、岡山市東区にお目見えしました。

両備バス西大寺バスセンターの敷地内にオープンした「西大寺鐵道記念館」です。当時、西大寺鐵道の本社社屋などとして使われていた建物が改修され生まれ変わりました。



西大寺鐵道は、1911年に西大寺と後楽園を結ぶ全長11．5キロの鉄道として開業。





「軽便（けいべん）」の愛称で親しまれましたが、1962年、JR赤穂線の開通などで幕を下ろしました。

「こちらは、当時の社長室を再現した部屋。部屋には時代を感じる時刻表もあります」



当時の時刻表や、駅名看板、さらには切符やジオラマなど約90点が展示されています。きょう（19日）は、地元の小学生も招待され、当時の資料に見入っていました。



「めっちゃ前から鉄道が通っていたのが、残されているのがすごいと思った」

「今ここを見て、西大寺って活気があるところなんだと思って、もっと調べたいなと思いました」



（西大寺鐵道記念館 小嶋光信 館長）

「この地域の足を軽便が守っていた。その姿というものが建物に凝縮していますから、ぜひ見ていただきたい」



記念館の見学は事前予約が必要ですが、あす（20日）から3日間は特別開館し、予約なしで見学できるということです。