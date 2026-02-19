「思わず拍手してしまった」「すごっ！天才！」と、投稿を見た人を沸かせているのは、飼い主さんが投げたボールを見事にキャッチする猫ちゃんの光景。飼い主さんが教えた方法を真似して、前足で上手にボールを掴む猫ちゃんの姿が絶賛されています。投稿は33万再生を突破し、たくさんの人に驚きを届けています。

【動画：猫に『ボールの取り方』を教えるお父さん→真剣に見ていた三毛猫が…直後の『驚きの展開』】

キャッチの仕方を教えてもらうサブ美ちゃん

Instagramアカウント『犬と猫の暮らし｜サブ美＆マー坊』に投稿されて話題となっているのは、猫ちゃんが特技を習得した瞬間の光景。この日、三毛猫のサブ美ちゃんは椅子の上に座って、お父さんの方をジッと見つめていたそう。いったい何をしているのかというと…ボールをキャッチするお父さんの動きを観察していたのだとか。お父さんはサブ美ちゃんにボールの取り方を教えるため、自ら実演してくれていたのでした。

お父さんにボールの取り方を丁寧に教えてもらったサブ美ちゃんは、実際にキャッチの練習をしてみることに。はたして、サブ美ちゃんは上手にボールを掴むことができるでしょうか？

飼い主さんが投げたボールを上手にキャッチ！

お父さんにボールのキャッチの仕方を教えてもらったサブ美ちゃん。今度はサブ美ちゃんの番です。サブ美ちゃんの前足に収まるくらいの小さなボールを持ったお父さんが、それをサブ美ちゃんの方へ弧を描くように投げてあげると…なんと、サブ美ちゃんは両方の前足を使って見事にキャッチ！

さっきお父さんが教えてくれた通りにボールを掴んだといいます。

そんなサブ美ちゃんの姿に、その瞬間を見ていた家族たちは思わず声をあげたそう。サブ美ちゃんは、こうして新しい特技を1つ身につけたのでした。

陰でたくさん練習していた、努力家サブ美ちゃん

上手にボールを掴むことができたサブ美ちゃん。しかし、この瞬間の裏には、お父さんと積み重ねた努力があったのでした。サブ美ちゃんとお父さんは、何回もボールを使って練習をしていたそう。はじめはうまく反応できずに、顔に当たったり、ボールを落としてしまったサブ美ちゃん。

しかし、お父さんと根気強く練習を重ねていくうちに、見事にキャッチできるようになったのだそう。陰でたくさん練習をしてきたサブ美ちゃんとお父さんの努力に、思わず拍手を送りたくなります。

見事にボールをキャッチするサブ美ちゃんの光景には、「可愛い！上手！えらいね！」「ナイスキャッチ！」「生きてるだけで可愛くて偉いのに、そんなことまでできるとは」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『犬と猫の暮らし｜サブ美＆マー坊』では、頑張り屋さんなサブ美ちゃんと家族たちの日々の様子が投稿されていますよ。

サブ美ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

