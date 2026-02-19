過酷な外の世界を生き抜いていた野良猫。保護され5年後の変化に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は6万3000回を超え「目の感じが全然違いますね。今は目がクリクリで王子様みたい」「丸顔で優しいお顔になり幸せになれて本当に良かったですね」「主さまに会えて良かったね！これからも仲良くお元気でね」といったコメントが集まっています。

【動画：鋭い目つきをしていた元野良猫→家族に迎えて『５年』…劇的なビフォーアフターに涙】

保護から5年、驚きのビフォーアフター

Instagramアカウント「とらまる 添い寝王子」に投稿されたのは、元野良猫のビフォーアフターです。2021年に保護され、家族になった元野良猫の「とらまる」くん。当時は過酷な外の世界を生き抜くため、鋭い目つきで緊張感を漂わせていました。

しかし、2026年の「うちの子記念日」を迎えた今、その表情は驚くほどリラックスしたものに。体もピカピカで愛されていることが伝わってきます。投稿者さんは「これからもマイペースで甘えん坊なとらたんでいてね」とコメントを寄せていました。

運命の出会いと決意の保護

投稿者さんが初めてとらまるくんと出会ったとき、とらまるくんは寂しそうな目をしていたといいます。いつもひとりだったとらまるくんと、少しずつ仲良くなっていった投稿者さん。

しかし、ある日とらまるくんが怪我をして現れたため、放っておけず保護に至ったそうです。

保護してからは、とらまるくんと暮らすために引越しをするなど、バタバタだったそうです。

そんな投稿者さんの想いが伝わったのか、とらまるくんは心を開き、甘えてくれるようになったといいます。

添い寝をするほどの甘えん坊に

現在のとらまるくんは、元野良だったとは思えないほどの甘えん坊になっていました。毎日投稿者さんの腕枕で、添い寝をしているそうです。そっと前足を伸ばし、肉球でお肌のチェックをしてくれるのだとか。投稿者さんと出会い、愛され、幸せな毎日を送るとらまるくんでした。

投稿には「ワイルドにゃんこからジェントルにゃんこに変化してますね。主さんの愛情の賜物ですね」「これからもずっとずっと楽しいことたくさん、幸せたくさんでありますように」「やっぱりお外は厳しい環境だよね。とらたんの今が幸せで本当によかった」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「とらまる 添い寝王子」では、添い寝するとらまるくんの幸せな姿などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「とらまる 添い寝王子」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。