この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「反応しない」が正解だった？苦手な人が勝手に離れていく心理テクニック

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【効果バツグン】苦手な人から離れていく！おすすめの撃退方法7選」と題した動画を公開した。人間関係の悩みにおいて多くの人が抱える「苦手な人を遠ざけたい」という願望に対し、相手を変えるのではなく自分の対応を変えることで解決する「無関心で退ける戦い方」を提唱している。



Ryota氏はまず、人に対して嫌がらせや攻撃的な態度をとる人物について、「かまってほしいので、反応してほしいんです」と分析する。彼らにとって、相手が怒ったり動揺したりする反応こそが報酬となり、エスカレートする原因になるという。そのため、撃退の基本戦略は「反応の量を減らす」ことにある。「そう思ってるんですね」と事実だけを淡々と受け止め、感情的な反応を一切見せないことで、相手は期待した反応が得られず「つまらなくなって去っていく」のだと解説した。



具体的なテクニックとして、Ryota氏は「ジッと相手の目を見る」方法を挙げた。嫌味を言われた直後に即座に言い返すのではなく、2、3秒間無言で相手を見つめることで、「この人何言ってるんだろう」という間を作る。沈黙と視線は相手に緊張感を与え、脳の偏桃体を刺激して警戒心を抱かせる効果があるという。



また、心理的な負担を減らすためには「相手の情報を調べない」ことも重要だと説く。SNSを監視したり噂話を集めたりする行為は、自ら進んで相手の情報を脳内にインプットし、記憶を強化することに他ならない。Ryota氏は「噂を集めない」「SNSを見ない」ことを徹底し、物理的・情報的に接点を減らすよう促した。



さらに、相手の言葉を真に受けないためのマインドセットとして「分析モードに入る」ことを推奨する。相手を脅威（ライオンなど）として認識するのではなく、「自信がなくて他人に攻撃することでしか自分を保てない可哀想な人」とメタ認知することで、相手の言葉は単なる「雑音（ノイズ）」に変わる。Ryota氏は、何を言われても「へーそうなんですね」と定型文で返す対応を徹底すれば、相手を遠ざけつつ自分の心を守ることができると結論付けた。