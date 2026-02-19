54ºÐÊÛ¸î»Î¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¡¡ÊÆ¹ñÅßµ¨»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹
¡¡54ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¹µ¤¨¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Û¥Í¥ó¤ÏAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±¹ñ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ì¡£ËÜ¿¦¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¥«¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò4¾¡5ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿18Æü¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤À¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ3Æü¤Ï¸áÁ°5»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢50¥¥í¶á¤¤Æ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£12Æü¤Î¥¹¥¤¥¹Àï¤Î½ªÈ×¤Ë¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°Àº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀïÁ°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇÉÔË¡°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤êÃæ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë»ÔÌ±¤ò¼Í»¦¤·¤¿°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÂ¼¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥ë¡¼¥Û¥Í¥ó¤Ï¡ÖÂº·É¤ò¹þ¤á¤ÆÍ§¹¥¤ò¿¼¤á¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ä¥«¡¼¥é¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë