なにわ男子の10枚目となるシングル『HARD WORK』が2月18日にリリースされた。2月16日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）にて表題曲の「HARD WORK」を披露。道枝駿佑と大西流星がそのオフショットを自身のInstagramにて公開している。

（関連：【写真】なにわ男子 道枝駿佑＆大西流星、伸びたヘアスタイルが新鮮なオフショット 「ハーフミリオンおめでとう」「ビジュが優勝すぎ」）

道枝は頬杖をつく仕草や両手を頬に当てた姿など、かっこよさと可愛いらしさが同居した姿を投稿。大西は階段の手すりに頬を寄せたセクシーなショットをアップしている。

『HARD WORK』はデビュー5周年イヤーの幕開けを飾るシングルで、2026年2月17日付「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得し、発売初日（店着日）に55.0万枚を売り上げたことでも話題になっている（※1／オリコン調べ）。

それぞれのコメント欄には「ハーフミリオンおめでとう！」「ビジュが優勝すぎ」といったコメントが寄せられている。

※1：https://www.oricon.co.jp/news/2437251/full/

（文＝リアルサウンド編集部）