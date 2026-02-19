メインシナリオ…調整安場面、21日線割れには注意。12日に0.7147まで上昇後、地合いを緩めている。ただ、21日線は上昇し、現値は同線の上に依然として位置している。現状は、直近の上昇に対する調整安場面とみる。一段安となれば、21日線がある0.7016がポイントになる。同線を割り込むと、ボリンジャーバンド(θ＝21）の-1σがある0.69420や節目の0.6900が意識される。0.68台に下落すれば、ボリンジャーバンド(θ＝21）の－2σがある0.6869や節目の0.6800を目指そう。



サブシナリオ…再び地合いを引き締めると、0.71台回復が最初の関門。これに成功すれば、23年2月2日の高値0.7158を試そう。高値更新となれば、節目の0.7200や22年6月3日の高値0.7283、さらには節目の0.7300がターゲットになる。



MINKABU PRESS

外部サイト