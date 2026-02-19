お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。貯金額について本音を漏らす場面があった。

同番組では「幸せいっぱい！新婚ホヤホヤ芸人」として、昨年6月に一般女性と結婚した「ニッポンの社長」ケツ、同7月にタレント・まつきりなと結婚した「コットン」きょん、同12月に一般女性との結婚を発表した「滝音」秋定遼太郎と、ケツの相方・辻皓平が集まった。

それぞれのお財布事情を聞かれると、ケツは「“小遣い制になったら終わり”っていうのを聞いてる」と、先輩芸人の言葉を紹介。現在は財布を握っているが、妻からは「あんた、調子に乗ってたら小遣い制にするで」と釘を刺されているという。

きょんと秋定も「小遣い制にうちもしてない」「給与明細は見せてますけど、その中からいる分だけ払う」と、それぞれ口にすると、濱家は「うちらもそう」と、小遣い制でないことを明かした。

濱家は、給与口座から自身が使う金額と家族が使うお金が引き落とされていることを説明し、「余ったのがそのままそこにずーっと」と告白。ケツの「蓄えていってるってこと？」との言葉に引きずられ、思わず「凄い蓄えてる」と漏らした。

相方・山内健司が「自分で言うの？」とあきれながら、「凄い？凄い？」と確認すると、濱家は耳を赤くしながら小声で「凄い」と認めていた。