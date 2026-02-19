「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子は、21日（土）から22日（日）にかけて、第3節と第11節の未消化分計5つのカードが実施される。

◼️埼玉上尾メディックス vs Astemoリヴァーレ茨城

6週間ぶりのホームゲームを大田区総合体育館で迎える埼玉上尾。アウェーでの直近8戦は2勝6敗で、チャンピオンシップ圏外の9位まで順位を落とした。イザベラ・マリア・ラパズの欠場は痛手だが、代わって入った井城青空が試合を重ねるごとに成長。岩澤実育、岳野ひかるを軸にした守備も安定しており、内容が伴った勝利で浮上の糸口を見つけたいところだ。対するAstemoはここまで5連勝中。第14節で首位のNECレッドロケッツ川崎に競り勝ち、そこから好調を維持している。岡山シーガルズと対戦した前節は、セッターの雑賀恵斗が多彩なトスワークを披露。マッケンジー・メイ、長内美和子をはじめ全員で粘り強くラリーを取り切った。現在13勝17敗で11位。チャンピオンシップに進むためにも、両チームにとって負けられない試合になる。

◼️岡山シーガルズ vs NECレッドロケッツ川崎

岡山は前節のGAME2で、今季最多となる2234人の入場者数を達成した。試合はAstemoに1－3で敗れたが、途中から入った選手が躍動。今季、埼玉上尾から加入した栗栖明歩がアタック決定率57.1%と奮闘し、第2セットの奪取に成功している。佐伯亜魅加はチーム最多の21得点を挙げるなど、攻守にわたって活躍。3週連続ホームゲームの第2週で、訪れた多くのファンにアピールしたいところだ。NEC川崎は前節、主力の山田二千華と佐藤淑乃が出場しなかった。それでも、しっかり連勝しているところがNEC川崎の強さ。ストレートで勝ったGAME2は、19得点を挙げた廣田あいが勝負どころでの強さを見せた。甲萌香は5本のブロックポイントを奪っている。POMに選ばれた和田由紀子は、2得点を挙げるなどサーブで相手に圧力をかけ続けた。26勝4敗で首位のNEC川崎は、他会場の結果次第で今節にもチャンピオンシップ進出が決定する。

◼️アランマーレ山形 vs SAGA久光スプリングス

北原勉ヘッドコーチが不在となった前節、A山形はホームで大阪マーヴェラスに連敗。駆けつけたファンに勝利を届けることはできなかった。GAME1は途中から入った川釣奈津がアタック決定率80.0%に加え、ブロックとサーブで1点ずつ奪うなど本領発揮。GAME2は選手を入れ替えながら応戦したが、大阪MVにサーブで攻められ苦戦を強いられた。クラブは16日、19歳の中国人選手の加入を発表。一時帰国したドンポーン・シンポーに代わる活躍を見せたい。一方、3週連続ホームゲームの最終戦を連勝で飾ったSAGA久光。6試合で5勝1敗。埼玉上尾と対戦した前節は、北窓絢音がGAME1で24得点、GAME2で14得点を挙げ、勝利に貢献した。フルセットにもつれ込んだGAME1は70.0%のサーブレシーブ成功率をマークするなど、攻守にわたって存在感を発揮している。新たに加わったジュリー・レングヴァイラーは、チームの勢いを加速させることができるか。

◼️ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく

今シーズン初の北陸ダービーだ。14勝16敗で8位のKUROBEは、ここで勢いに乗ってチャンピオンシップ圏内に踏み止まりたい。前節は群馬グリーンウイングスに1勝1敗。ストレートで勝ったGAME2は、途中から入った畑葵が13得点。レーナ・シュティグロートはチーム最多の15得点を挙げ、攻守の軸としてチームを支えた。11対3とブロック決定本数で大きく上回るなど、持ち味のブロック＆ディフェンスも機能した。対するPFUも、クインシーズ刈谷と対戦した前節は1勝1敗の痛み分け。ストレートで勝ったGAME1は、バルデス メリーサが17得点と大暴れ。川添美優が11得点、西川有喜が10得点で続いた。ディフェンスも安定しつつあり、チャンピオンシップに向けて右肩上がりの成長曲線を描いている。実力伯仲のタフな一戦になりそうだ。

◼️東レアローズ滋賀 vs デンソーエアリービーズ

東レ滋賀が、中道瞳コーチ新体制になって初のホームゲームを迎える。ヴィクトリーナ姫路と対戦した前節はストレートで連敗。サーブレシーブを崩され、攻撃の選択肢を欠いた。GAME2はチームのアタック決定率が28.3%。セッターの花岡千聡はバランスよくトスを配球したが、姫路のディフェンスを崩すには至らなかった。試合に帯同しなかった選手も複数名おり、コンディションの管理が勝敗の鍵を握りそうだ。デンソーは前節、NEC川崎に連敗。13勝17敗の10位と、チャンピオンシップ進出に向けてあとがない状況が続いている。GAME2の第1セットは、24－21から5連続失点で失セット。勝負どころであと1点が取れなかった。それでも、途中から入ったイェーモンミャが流れを変えるなど、明るい材料はある。後半戦に向けて、一つ一つのプレーの精度を高めていきたい。

■SVリーグ女子第3、11節未消化分 試合日程・放送情報・配信情報

埼玉上尾メディックス vs Astemoリヴァーレ茨城

▼日時

GAME1：2月21日（土）13時05分～

GAME2：2月22日（日）13時05分～

▼会場

大田区総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs NECレッドロケッツ川崎

▼日時

GAME1：2月21日（土）13時05分～

GAME2：2月22日（日）12時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

GAME1：OHK岡山放送

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

アランマーレ山形 vs SAGA久光スプリングス

▼日時

GAME1：2月21日（土）14時05分～

GAME2：2月22日（日）13時05分～

▼会場

山形市総合スポーツセンター

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1：2月21日（土）14時05分～

GAME2：2月22日（日）14時05分～

▼会場

富山県西部体育センター

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ滋賀 vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：2月21日（土）14時05分～

GAME2：2月22日（日）15時05分～

▼会場

YMITアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド