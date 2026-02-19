吉本新喜劇の小寺真理（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。28日に発売する1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）の表紙を公開した。



【写真】ウエスト細っ ダイエットの必要ある？な超絶スタイル

「小寺真理1st写真集表紙です～」と投稿し、スタイル際立つバックショットの写真を掲載。「発売日は2/28(土)です！ぜひお楽しみに～！」と呼びかけた。



昨年9月にインスタグラムで写真集発売と、それに向けてダイエットに挑戦することを発表。撮影に向けて10月には1カ月で体重を3キロ落としたことを報告、11月にはダイエットを終えたことを記していた。



フォロワーからは「健康的ですね」、「おー、めっちゃいい」、「神スタイル」、「同性の私も憧れ」などの声が寄せられた。



小寺は2009年にNSC大阪校・女性タレントコース5期生として入学。2010年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。1期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成。解散後は13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年4月に吉本新喜劇デビュー。愛称は「こてまり」。



（よろず～ニュース編集部）