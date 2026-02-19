使用例

株式会社ロカユニバーサルデザインは、簡易型三脚ケースともいえる「KANI Tripod Pochette」にダークグレー、オレンジ、サンドの3色を追加し、2月16日（月）に発売した。

ポシェットとショルダーベルトで構成された三脚用の携行アクセサリー。

2025年12月にグリーンとネイビーブルーが発売済み。今回の追加で全5色から選べるようになった。

ポシェットに三脚の石突きを収納し、三脚本体と雲台の接続部をストラップで固定することで、三脚を携行しやすくなる。雲台をポシェットに、三脚の脚部にストラップという逆のパターンでも利用できる。

ポシェットには絞りヒモを備えた巾着構造を採用。ショルダーベルトを外せば、小物用のポシェットとしても利用できる。

ポシェットとショルダーベルトは、ナスカンやDカンで着脱できる。

ダークグレー

オレンジ

サンド

ポシェットに雲台を収納し、脚をストラップで固定するパターンもある

全周：420mm（外形寸法）、400mm（内形寸法） 重量：240g ショルダーベルト長さ：500～900mm ショルダーベルト幅：80mm 収納三脚サイズ：縮長650～900mm 価格：4,380円