大人世代が狙い撃ちされてる…！学生時代に大人気だった100均キャラグッズ
セリアで再会できるなんて！あの頃大人気だった「いたずらぐまのグル〜ミ〜」のグッズ
アラサー・アラフォー世代なら、一度は目にしたことがあるであろう、懐かしのキャラグッズ。
学生の頃に大人気だった「いたずらぐまのグル〜ミ〜」のグッズが、今セリアに登場しています。
グル〜ミ〜は、見た目はかわいいのに、どこかバイオレンスな雰囲気を持つクマのキャラクター。
飼い主の少年・ピティーくんとの関係性も含めて、独特の世界観が印象的です。
グル〜ミ〜のグッズは昨年の夏頃に登場し、ずっと探していたものの、なかなか出会えず…。
先日キャラクターグッズ売り場でようやく見つけることができました！筆者が購入した2種類をご紹介します！
小物入れにちょうどいいサイズ感！『いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ』
商品名：いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8.5cm×11cm
種類：全2種
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750167290
『いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ』は、クリア素材で中が見える作り。
デザインは、グル〜ミ〜とピティーくんが仲良く寄り添っている姿。
グル〜ミ〜を知っている人ほど、あの凶暴さとのギャップを想像して、なんともいえない気持ちになるかもしれません。
サイズは、カードや小銭、小物を入れるのにちょうどいい大きさ。
今回はコスメのサンプルを入れてみました。
バラバラしがちなアイテムをまとめて整理できる、使い勝手のいいサイズ感です。
ボールチェーン付きなので、バッグに付けて使うこともできます。
赤いチェーンがアクセントになっていて、グル〜ミ〜のイメージともぴったり。
持ち物の目印にさりげなく使える！『いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P』
商品名：いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H2.2×W1.7〜2cm（ナスカンを含む長さ4cm）
種類：全2種
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750167252
『いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P』は全2種で、筆者はブラックカラーのグル〜ミ〜デザインを購入。
かわいさよりも、ダークでバイオレンスな一面が垣間見えるイラストが描かれています。
小さなカニカンが付いていて、付け替えがしやすい作りです。
ミニメッシュポーチのファスナートップとして使ってみました。
サイズが小さいので、さりげなく使えるのがポイント。大人の持ち物にも取り入れやすいデザインです。
100均でよく見かけるアンブレラマーカーリングと組み合わせて、傘やペットボトルの目印としても◎
今回は、セリアで見つけたグル〜ミ〜のキャラグッズをご紹介しました。
懐かしさと少しの毒っ気が同居した、グル〜ミ〜の世界観。
小物サイズだから大人でも使いやすく、学生時代の思い出をひっそり楽しみたい人におすすめです。
今セリアでは、推し活グッズから日用雑貨まで多種多様なグル〜ミ〜グッズが展開されています。
なくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。