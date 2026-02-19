大人世代が狙い撃ちされてる…！学生時代に大人気だった100均キャラグッズ

学生時代に一斉を風靡した、ちょっとダークでかわいいあのクマのキャラクターが、今セリアに登場中です。今回は、小物入れに万能な絶妙サイズのポーチ、持ち物の目印にさりげなく使えるチャームなど、キャラ物は久しぶりという人や、さりげなく懐かしさを取り入れたい大人に向いたアイテムをご紹介します！

セリアで再会できるなんて！あの頃大人気だった「いたずらぐまのグル〜ミ〜」のグッズ

アラサー・アラフォー世代なら、一度は目にしたことがあるであろう、懐かしのキャラグッズ。

学生の頃に大人気だった「いたずらぐまのグル〜ミ〜」のグッズが、今セリアに登場しています。

グル〜ミ〜は、見た目はかわいいのに、どこかバイオレンスな雰囲気を持つクマのキャラクター。

飼い主の少年・ピティーくんとの関係性も含めて、独特の世界観が印象的です。

グル〜ミ〜のグッズは昨年の夏頃に登場し、ずっと探していたものの、なかなか出会えず…。

先日キャラクターグッズ売り場でようやく見つけることができました！筆者が購入した2種類をご紹介します！

小物入れにちょうどいいサイズ感！『いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ』

商品名：いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.5cm×11cm

種類：全2種

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750167290

『いたずらぐまのグル〜ミ〜 ミニメッシュポーチ』は、クリア素材で中が見える作り。

デザインは、グル〜ミ〜とピティーくんが仲良く寄り添っている姿。

グル〜ミ〜を知っている人ほど、あの凶暴さとのギャップを想像して、なんともいえない気持ちになるかもしれません。

サイズは、カードや小銭、小物を入れるのにちょうどいい大きさ。

今回はコスメのサンプルを入れてみました。

バラバラしがちなアイテムをまとめて整理できる、使い勝手のいいサイズ感です。

ボールチェーン付きなので、バッグに付けて使うこともできます。

赤いチェーンがアクセントになっていて、グル〜ミ〜のイメージともぴったり。

持ち物の目印にさりげなく使える！『いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P』

商品名：いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H2.2×W1.7〜2cm（ナスカンを含む長さ4cm）

種類：全2種

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750167252

『いたずらぐまのグル〜ミ〜 プチチャーム2P』は全2種で、筆者はブラックカラーのグル〜ミ〜デザインを購入。

かわいさよりも、ダークでバイオレンスな一面が垣間見えるイラストが描かれています。

小さなカニカンが付いていて、付け替えがしやすい作りです。

ミニメッシュポーチのファスナートップとして使ってみました。

サイズが小さいので、さりげなく使えるのがポイント。大人の持ち物にも取り入れやすいデザインです。

100均でよく見かけるアンブレラマーカーリングと組み合わせて、傘やペットボトルの目印としても◎

今回は、セリアで見つけたグル〜ミ〜のキャラグッズをご紹介しました。

懐かしさと少しの毒っ気が同居した、グル〜ミ〜の世界観。

小物サイズだから大人でも使いやすく、学生時代の思い出をひっそり楽しみたい人におすすめです。

今セリアでは、推し活グッズから日用雑貨まで多種多様なグル〜ミ〜グッズが展開されています。

なくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。