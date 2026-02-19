この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「建築業をやめる人にインタビュー」と題したショート動画を公開した。街頭で声をかけられたのは、独特の雰囲気を醸し出す53歳の男性。「お給料いくらですか？」という直球の質問に対し、自身の懐事情と今後の人生観について、飾らない言葉で語った。



男性の職業は建築業。「一人親方って感じかな」と語り、足場や内装など多岐にわたる作業をこなす「雑工」だという。しかし、仕事について尋ねられると「最近腰が痛いんで、あまり頑張りたくないです」と苦笑い。さらに「もうじき辞めて無職になります」と、驚きの身の振り方を明かした。



気になる懐事情について、現在の月収は「30万から50万円の間」と回答。しかし、本人は「働きたくないんで、20～30万円ぐらいで仕事を減らしたい」と切実な願望を口にする。「仕事してると遊べない」と語り、収入よりも自由な時間を優先したいという価値観をのぞかせた。



男性の首元には、友人からもらったというけん玉が。これは「推しのプレイヤーのモデル」だそうで、その推し選手へ「応援します、頑張ってください」とメッセージを送る場面も。カメラの前で技を披露しようとするも失敗し、「やめときます」と照れ笑いを浮かべた。



お金の使い道については「サウナ行くか、年に2回海外行きたいんで小銭を貯めてるぐらい」と回答。貯金額を問われると、腕を組みながら「100万円あるかないか」と考え込み、「借金というか払っていくものもあるし、貯金という感覚ではない」とリアルな台所事情を明かした。



インタビューの最後、幸せを感じる瞬間について問われると、「予定のない時間を、何もしないでボケっとしてる時間が楽しい」としみじみと回答。あくせく働くことよりも、自分らしいペースで生きることを選ぼうとする男性の姿が、妙な説得力を持って映るインタビューとなった。