「美しセクシー…♡」林ゆめ、『週プレ』で魅せる磨きかかった”美”ジュアル

林ゆめが、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

林ゆめ ©河西遼／集英社

【プロフィール】

林ゆめ（はやし・ゆめ）

1995年10月18日生まれ 北海道富良野市出身

身長168cm B84 W53 H87

「日本レースクイーン大賞2018」の新人部門グランプリを受賞し、2019年以降3年連続で「世界で最も美しい顔100人」にノミネートされた。現在はABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム２』に出演中。

公式Instagram【@_ _ _yuume.18】公式X【＠H_yume_1018】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】林ゆめ写真集「目醒メ」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】林ゆめ写真集「目醒メ」©河西遼／集英社

＜特集情報＞

独裁クイーン高市首相“やりたい放題”スケジュール 2026～2028、

球春到来！ヤクルト・池山隆寛新監督＆日本ハム・達孝太投手Wインタビューに森繁和らが語る「外国人スカウト戦略」の新潮流、新庄ファイターズ名護キャンプリポートも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』9・10合併号は２月16日に発売！