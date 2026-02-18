贅沢するなら、やっぱコレ！　ふるさとチョイスで人気の【カニ】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【カニ】をご紹介する。

「カニ」のランキング（月別、26年2月16日夜参照）より、トップ5だ。

【5位】兵庫県 香美町「訳あり 香住ガニ 浜茹で 2〜3杯 約1kg以上」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

ボイル済みの訳あり香住ガニです！

ご家庭用にオススメ！！

指が1〜2本取れている場合がありますが、品質には問題ありません。

甘みの強さとジューシーさをお楽しみください。

松葉がにやタラバガニとはカニの種類が違いますので、違った食感と味をお楽しみいただけます。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「昨日届きました。

大変楽しみで早速頂きました。

サイズには期待はしていませんでしたが普通に大きいサイズのものが届きました。

身入りは十分、味も大変濃厚で美味しく頂きました。 少ししょっぱさが気になりましたが

まあこんなものでしょうかと。 残りは本日、鍋にして頂こうかと考えています。

冷蔵品なので消費期限は短いですが」（40代・男性）

「旅行で訪れて香住ガニを食べて美味しさに感動し、毎年こちらで送っていただいています。身がしっかり詰まって新鮮で、これまでハズレなしです。いつも美味しいカニをありがとうございます。」（50代・男性）

「２枚入っていました。家で茹でるにはお鍋もないし、鮮度がおちてしまいます。手間なしあまくておいしかったです。」（50代・女性）

【4位】愛媛県 宇和島市「ズワイ蟹 ポーション 約 1kg ~ 3kgセット」20000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

◆訳あり生本ずわいがにを、たっぷり約1kg~3kgからお選びいただけます。

・D020-116008 約1kg 20,000円

・D040-116013 約2kg（約1kg×2パック） 40,000円

・D059-116017 約3kg（約1kg×3パック） 59,000円



◆人気で評価の高い脚のみをお届けいたします。

解凍後、生食でも召し上がっていただけます。

だし入りの鍋に生本ずわいがにの棒肉をくぐらせ火を通すと、ふわふわとした食感となり、口の中に豊かな風味と格別な甘味が広がります。

生本ずわいがにの美味しい食べ方のガイド付き！

かに飯、天ぷら、バター焼きどんな料理でも美味しく様々な料理でお楽しみください。

地球に優しく、捨てやすいダンボールでのお届け！



◆訳ありの理由

脚の大きさは少し小型ですが、味は通常品と全く変わりませんので、生本ずわいがに棒肉の美味しさをお楽しみいただけます。

製造中に折れてしまっていたり、脚の一部が外れている場合がございます。

簡易包装でのお届けとなります。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「食べやすいむき身でいい感じ。刺し身にしたり焼いたり食べ方いろいろです。

沢山入っているので色んな食べ方を楽しめます。おすすめ！」（40代・男性）

「訳ありだから仕方ないけど、細い脚も結構ある。でも味はなかなかよろしく、家族も喜んでいました。

ホイル焼きやバター焼きで頂きました。」（50代・女性）

「解凍してボイルでいただきました！とっても蟹の出しが効いてておいしかったです。依頼してから数日で届いたのも嬉しかったです」（30代・男性）

【3位】福井県 福井市「【訳あり】釜茹で 蟹好き集まれ！越前産せいこがに【甲羅盛70g前後 ３個セット】」18000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

福井県越前町で水揚げされる越前産ズワイガニを活けの状態から甲羅盛に調理し冷凍します。すべての商品は、「地理的表示保護制度(GI)」に登録されてる越前産ズワイガニの証「黄色のブランド蟹タグ」付きです。



越前がには非常に高価な食材です。

「越前がにをもっと家庭で楽しんでいただきたい」という思いから、蟹を専門にあつかい、仕入れから冷凍、配送まで自社一貫体制で行います。安心安全で美味しい越前がにをご家庭用に、お気軽に手に取って頂けるようにしています。

【2位】北海道 根室市「【生食可】カット済み生ずわいがに1.4〜1.6kg(700〜800g×2P)」23000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

食べやすいようカット済みなので面倒な殻剥きは不要。鍋やお刺身にてお楽しみください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「解凍後、生でいただいても美味しく、鍋にしても子供に大人気であっという間に無くなりました。家族にとても好評でした。」（40代・男性）

「満足感はありますが、他の返礼品に比べると使いづらいところが難点。一人暮らしにはむいてないかも。味は美味しいです。」（30代・男性）

「美味しくいただきました。

ただ、臭いが少しして、生食はちょっとという感じで、鍋に入れて食べた。また、足は良かったのですが、肩肉という部分ですか？そこの身が取れずらく、食べにくかった。」（50代・男性）

【1位】北海道 弟子屈町「ズワイ蟹しゃぶ1kgセット」17000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

ズワイ蟹をもっと気軽に食べていただけるよう、

棒肉、爪、爪下、肩肉などの部位を、食べやすくカットしました。

殻は半身に剥いてありますので、蟹しゃぶはもちろん、蟹鍋に入れたり、

ホットプレートなどで、バーベキューとしてもご利用いただけます。



加藤水産選りすぐりの本ズワイガニを使用。

ずわい蟹ならではの甘みがたっぷりで、食べ応えも十分です。

お口の中で、やさしくとろける様な食感もたまりません。

もちろん、解凍後そのままお刺身として食べることもできます。



サッとねぎを散らしただけで、風味豊かな蟹のお味噌汁にもオススメです。



蟹の解凍方法、食べ方ガイドを同封しておりますので、初心者の方でも安心です。

ズワイガニの旨みと甘みを、存分にお楽しみください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「解凍方法通りにしたら上手く解凍出来ました

思ったより解凍時間もかからず、急ぎの夕飯準備にも間に合い助かりました

刺身でもＯＫでしたが、少し湯通しした方が断然美味しいです

やや塩分が濃い気もしますが、保存を考えると致し方ないですね

４人家族でも食べ切れないほどボリュームたっぷりでした

明日は雑炊にして食べようと思います」（50代・男性）

「口コミを読んだ感じだとボイルして食べるのが良さそうに思い、鍋にして食べましたがとても美味しかったです。家族三人で食べましたが大満足です。カットされているのも食べやすくてよかった。」（30代・女性）

「鍋に入れて食べました。

とても美味しかったです^_^

有難うございました。お届けも早かったので、

助かりました。」（50代・男性）